Schladen. Die Sanierung von Haus C wird im ersten Quartal 2024 abgeschlossen, Haus A ist fertig. Die Kosten liegen bei rund 1,8 Millionen Euro.

Die Verjüngungskur der Gebäude, in denen die Verwaltung der Gemeinde Schladen-Werla seit dem ersten Umbau 1983/1984 am Weinberg untergebracht ist, dauert länger als erwartet. Und sie wird auch ein bisschen teurer. Unterm Strich fallen Kosten in Höhe von rund 1,8 Millionen Euro an – das bereits sanierte Haus A mit eingerechnet. Der zweite Sanierungsbereich, das Verwaltungsgebäude Haus C, wird laut Architekt Armin Meyer-Herbig später als geplant abgeschlossen sein.