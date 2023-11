Wolfenbüttel. Landkreis und Stadt boten die Aktion zum ersten Mal an. So viele Interessierte ließen sich auf dem Mittwochsmarkt immunisieren.

Das Wetter war nicht gerade einladend, dennoch kamen viele zur ersten Walk-In-Grippeschutzimpfung auf dem Mittwochsmarkt in Wolfenbüttel, teilt der Landkreis mit: 108 Impfwillige. Dort wurden sie in den Räumen der alten Touristinfo von einem Team des Gesundheitsamtes des Landkreises Wolfenbüttel geimpft, um für die Grippesaison gewappnet zu sein. Die Aktion am 1. November war die erste ihrer Art und wurde gemeinsam von Stadt und Landkreis Wolfenbüttel angeboten.