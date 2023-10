Veranstaltungstipps Das ist los am Wochenende in Wolfenbüttel

Auch in den Herbstferien finden in Wolfenbüttel am Wochenende Veranstaltungen statt, deren Besuch sich sicherlich lohnt. Ob Ausstellungen, Vorträge, oder Stadtführungen, es dürfte bestimmt für jeden Geschmack etwas dabei sein.

Schöne Fachwerkhäuser und verborgene Höfe entdecken die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Führung durch die Wolfenbütteler Altstadt. Die Entdeckertour findet am Samstag, 28. Oktober, 14 bis 15.30 Uhr statt. Treffpunkt ist das Reiterdenkmal auf dem Stadtmarkt. Anmeldung erforderlich unter Telefon (05331)86-280. Preis: 8,50 Euro pro Person.

In Halle 29 am Exer sortieren Dagmar Ammon (rechts) und Gisela Weber-Wellegehausen (links) mit (weiter von links) Elisabeth Langner, Maria Magdalena Nowak, Simona Cygus und Helga Schulze Spenden für bedürftige Menschen in Satu Mare. Foto: Stephanie Memmert

In Wolfenbüttels Partnerstadt Satu Mare benötigen die von der Caritas betreuten hilfsbedürftigen Menschen weiterhin Spenden aus Wolfenbüttel. Diese werden in der Halle 29, Am Exer, in Wolfenbüttel angenommen am Freitag, 27. Oktober, 16 bis 18 Uhr. Samstag, 28. Oktober, 11 bis 13 Uhr. Freitag, 3. November, 16 bis 18 Uhr. Samstag, 4. November, 11 bis 13 Uhr.

Noch begrüßt er seine Besucher auf einer Baustelle, vom 5. Dezember an wird Studioleiter Adrian Kitta seine sportlichen Gäste im nagelneuen und hochmodernen "Fitness First"-Studio im Empfang nehmen. Foto: Jörg Kleinert / Wolfenbüttel

Alle Fitnessbegeisterten können das gerade im Aufbau befindliche Center „Fitness first“ am Samstag, 28. Oktober, 10 bis 15 Uhr besichtigen. Es befindet sich im ehemaligen „Check In“, Bahnhofstraße 9 in Wolfenbüttel.

Dr. Leon Windscheid ist zweifellos der Shootingstar der Wissenschaftskommunikation. Am Samstag, 28. Oktober, ist er von 20 bis 22.30 Uhr zu Gast in der Lindenhalle. Psychologie live - das verspricht Windscheid, indem er sein Publikum in seinem neuen Bühnenprogramm auf eine rasante Expedition in die sagenumwobene „Gefühlswelt“ mitnimmt. Wie entsteht ein Gefühl? Warum fühlen wir Menschen überhaupt? Wie schafft man es, sich selbst zu mögen? Wann funktioniert die Liebe? Was macht Freundschaft mit uns? Wie heilen emotionale Wunden? Und was sind die guten Seiten von Angst, Traurigkeit und Wut? Dr. Leon Windscheid liefert Antworten und verblüffende Ansätze, die uns unsere Gefühle besser verstehen lassen. Der Psychologe gewähre überraschende Einblicke in die neueste Forschung und liefere wissenschaftlich fundierte Impulse, heißt es in einer Ankündigung der Stadt Wolfenbüttel. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen für 37,60 Euro.

Annette Goslar angelt im Kelpwald nach Plastikdiamanten. In der neuen Mitmachausstellung gibt es fantastische Stationen. Foto: Stephanie Memmert

Im Aha-Erlebnismuseum für Kinder und Jugendliche hat noch bis zum 12. November die Mitmach-Ausstellung „Der blaue Murmelplanet – ohne Wasser geht nix“ geöffnet. Ohne Wasser gäbe es keine Pflanzen, Tiere oder Menschen. „Auf keinem anderen Planeten hat man bisher Meere, Flüsse oder Seen entdeckt. Auf unserer Erde fließen ungefähr 1.234.000.000.000.000.000.000 Liter Wasser oder genauer gesagt 1,4 Trillionen“, heißt es in der Ankündigung. Geöffnet ist das Museum am Samstag, 28. Oktober, 14 bis 17 Uhr und am Sonntag, 29. Oktober von 11 bis 14 Uhr.

„Max Kühn - Hinter den Kulissen“ lautet der Titel einer Kabinettausstellung, die dienstags bis sonntags, 10 bis 17 Uhr, im Schloss Museum Wolfenbüttel, Schlossplatz 13, gezeigt wird. „Zur Schau gestellt werden noch nie gezeigte farbenfrohe Bühnenbildentwürfe, Holzfiguren, Manuskripte und Skizzen des Breslauers Max Kühn, der ab 1946 am Wolfenbütteler Schloßtheater eine neue Tätigkeit fand. Die Ausstellung, die im Beisein des Sohnes Johannes J. Kühn (USA) eröffnet wurde, erinnert an eine besondere Epoche des Theaters im Schloss und an den Neustart der Kultur in der Kommune nach 1945“, heißt es über die Kabinettsausstellung.

Im Bürger Museum, Professor-Paul-Raabe-Platz 1, wird dienstags bis sonntags, 10 bis 17 Uhr die Sonderausstellung „175 bewegte Jahre – MTV Wolfenbüttel von 1848“ gezeigt. Mit dieser Ausstellung gewährt der MTV Wolfenbüttel einen tiefen Einblick in die eindrucksvolle Geschichte eines der größten Sportvereine Niedersachsens. Für die Schau habe er erstmalig das Vereinsarchiv geöffnet und besondere Ausstellungsstücke der Vereinshistorie zur Verfügung gestellt.

Im Dokumentationszentrum der Gedenkstätte in der Justizvollzugsanstalt Wolfenbüttel läuft noch bis zum 31. Dezember die Dauerausstellung „Recht. Verbrechen. Folgen. Das Strafgefängnis Wolfenbüttel im Nationalsozialismus“. Die Ausstellung ist am Samstag, 28. Oktober, und am Sonntag, 29. Oktober, von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

