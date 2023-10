Brand in Wolfenbütteler Haus: Paar rettet sich aus Wohnung

Wolfenbüttel In der Herderstraße in Wolfenbüttel brannte am Mittag ein Haus in einer Siedlung. Darin wohnten zwei ältere Menschen, einer davon gehbehindert.

In einem Haus in der Wolfenbütteler Herderstraße brach am frühen Samstagnachmittag gegen 14 Uhr ein Feuer aus. Die Feuerwehr wurde dabei mit dem Stichwort „Menschenleben in Gefahr“ alarmiert. Es handelte sich demnach um ein Einfamilienhaus, in dem ein älteres Paar lebt. Eine der beiden Personen, die in dem Haus leben, ist gehbehindert. Entsprechend rückte die Feuerwehr mit mehreren Löschzügen sowie Rettungswagen an.

Feuer in Wolfenbüttel: Feuerwehr schlägt Fenster ein

Vor Ort sahen die Feuerwehrleute aber, dass die Bewohner das Haus bereits selbstständig verlassen hatte. Eine starke Rauchentwicklung war dennoch zu beobachten. Die Einsatzkräfte schlugen vor Ort die Scheibe des Zimmers ein, in dem sie den Brandherd verorteten und konnten über diesen Zugang das Feuer löschen. Noch glimmendes Material wurde aus dem Haus geschafft und im freien vollständig abgelöscht.

Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Die Bewohner wurden lediglich vorsorglich vom Rettungsdienst betreut. Die Brandursache ist zur Stunde noch nicht klar.

