Blaulicht Versuchter Einbruch in Wolfenbüttel: Täter scheitern an Haustür

Einbrecher haben in Wolfenbüttel versucht, die Abwesenheit der Besitzer eines Reihenhauses im Pfarrkamp zu nutzen. Sie scheiterten allerdings beim Aufhebeln der Haustür und gelangten nicht in das Innere – „vermutlich aufgrund der guten Schließanlage“, erklärt die Polizei. Als Tatzeitraum kommt die Zeit zwischen dem 15. Oktober, 10 Uhr, und 19. Oktober, 11 Uhr, in Betracht. An der Haustür entstand ein Schaden von zirka 1000 Euro.

Zudem beschäftigt sich die Wolfenbütteler Polizei mit einer E-Roller-Fahrt ohne Versicherungsschutz. Am Freitag gegen 15.18 Uhr bemerkten Beamte während einer Streifenfahrt in der Goslarschen Straße einen 35-Jährigen auf einem E-Roller, der augenscheinlich ohne Versicherungsschutz unterwegs war. Die anschließende Kontrolle bestätigte die Beobachtung. Gegen den Mann wurde eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gefertigt. Zudem untersagte die Polizei ihm die Weiterfahrt.

red

