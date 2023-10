Sanierung der Wolfenbütteler City: Baustelle wandert weiter

Wolfenbüttel Im Bereich des dritten Bauabschnitts unterhalb der Okerstraße laufen die Vorarbeiten für die Inliner-Rohrsanierung. So sieht es derzeit aus.

Die Sanierung der Fußgängerzone schreitet weiter voran, und damit wandert auch die Baustelle am einen Ende weiter in Richtung Stadtmarkt. Am anderen Ende wird die Inliner-Rohrsanierung des Schmutzwasserkanals vorbereitet, wie die Stadt mitteilt.

Der Schwerpunkt der Arbeiten liege in der Mitte, im Bauabschnitt zwischen „Am Alten Tore“ und der Okerstraße. Die Regenwasserhauptleitung ist mit den Hausanschlüssen auf der Nordseite verlegt worden. Am vergangenen Mittwoch ist der Regenwasserschacht im Kreuzungsbereich „Am Alten Tore“/Bärengasse gesetzt worden. Entlang der Gebäudefronten würden zudem Leerrohre für mögliche Glasfaseranschlüsse mitverlegt. „Die Zugänge zu den Geschäften werden provisorisch, entsprechend dem Baufortschritt hergestellt, und mit Matten für die bessere Begehbarkeit ausgelegt“, heißt es.

Im Bereich des dritten Bauabschnitts unterhalb der Okerstraße laufen die Vorarbeiten für die Inliner-Rohrsanierung. Dafür werden die Hausanschlüsse in offener Bauweise erstellt. Sobald die Hausanschlüsse angeschlossen sind, könnten die Gruben wieder verfüllt werden und erhielten dann wieder eine begehbare Betonoberfläche. red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de