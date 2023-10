Schöppenstedt Am Mittwochmorgen geriet der Fahrer eines Lastwagens von der L 627 ab und fuhr in einen Graben. Der Mann wurde leicht verletzt.

Polizei Wolfenbüttel Verletzt: Lkw-Fahrer gerät in Schöppenstedt von der Straße ab

Am Mittwochmorgen kam es in Schöppenstedt im Landkreis Wolfenbüttel zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 56 Jahre alter Lkw-Fahrer leicht verletzt wurde. Der Mann war gegen 8.15 Uhr auf der L 627 zwischen Schöppenstedt und Bansleben unterwegs, als er mit einem Reifen auf den dortigen Grünstreifen geriet und so nach rechts von der Straße abkam.

Wie die Polizei Wolfenbüttel berichtet, kam er dann in einem Graben zum Stehen und verletzte sich dabei leicht. Der Fahrer wurde zur Behandlung mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Im Graben entstand ein leichter Flurschaden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 9000 Euro.

