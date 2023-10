„Lassie – eine abenteuerliche Reise“ – und Wolfenbüttel mit dabei

Der kleine Florian hat es eilig. Er läuft einfach auf die Straße, um den Bus anzuhalten. „Halt, anhalten, bitte“, ruft der Junge. Der Busfahrer hupt, öffnet die Tür und entgegnet Florian: „Sag mal, Junge, spinnst du?“ Der entschuldigt sich, aber er muss nun mal dringend mitfahren. Es ist eine Szene aus dem Spielfilm „Lassie – eine abenteuerliche Reise“, der vor geraumer Zeit im Kino lief. In diesen Minuten spielt Wolfenbüttel eine Rolle: denn der rote Bus, der da gestoppt wird, stammt von dem hiesigen Unternehmen „Der Schmidt“.

In diesem Jahr kam der nächste Teil in die Kinos: „Lassie – Ein neues Abenteuer“. Philipp Cantauw ist Geschäftsführer von „Der Schmidt“ und hat den neuen Film noch nicht gesehen. Den ersten Teil indes schaute er eher zufällig, als er von Sansibar nach Addis Abeba flog und der Film im Bordprogramm lief. „Ich habe also unseren Bus über Afrika mit Blick auf den Kilimandscharo gesehen“, erzählt der Wolfenbütteler.

Lassie-Film: So kam die Zusammenarbeit zustande

Die Zusammenarbeit, berichtet Cantauw, ist damals so zustande gekommen: „Wir wurden schlichtweg von der Produktionsfirma angefragt. Und die Dreharbeiten fanden dann wenige Wochen später bereits statt.“ So häufig aber gebe es eine solche Rolle nicht, denn: „Im Regelfall tun sich Filmproduktionen schwer damit, reale Firmen darzustellen. Wir sponsern in diesem Bereich auch nicht. Daher kommt das in Filmen eher selten vor“, so der Geschäftsführer. Anders sei es bei Dokumentationen, in der die Expertise des Unternehmens gefragt sei. Ein Beispiel aus der Vergangenheit ist etwa, dass „Der Schmidt“ als Tourismusexperte gefragt war und ein Restaurant in der Nordheide in einem RTL-Format beriet.

Über die damaligen Reaktionen sagt der Wolfenbütteler: „Der Überraschungseffekt war bei vielen Kunden groß. Das wurde schon sehr positiv bewertet. Direkt messbar ist das aber sicher nicht.“

Gedreht wurde laut Cantauw in Sachsen und Thüringen. „Man muss dazu aber sagen, dass es nicht jede Szene am Ende in den Film schafft“, berichtet der Geschäftsführer. Der kleine Florian jedenfalls fährt mit dem Bus mit, denn er sucht seinen Vierbeiner: die Collie-Hündin Lassie.

