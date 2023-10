Hildesheim: Mann wird verprügelt – wohl wegen Eintracht-Pullovers

Ein 31-jähriger Mann aus dem Landkreis Wolfenbüttel ist am späten Samstagabend in Hildesheim Opfer eines Raubes geworden. Wie die Polizei berichtet, hatte der Mann die „German Darts Championship – European Tour 2023“ besucht. Kurz nachdem der 31-Jährige die Halle gegen 23 Uhr verlassen hatte, sprach eine mehrköpfige Gruppe den Mann an. Sie forderten ihn auf, seinen Pullover auszuziehen.

Unmittelbar darauf kam es zur Attacke. Vier bis sechs Männer sollen den 31-Jährigen mit Schlägen und Tritten traktiert und ihm den Pullover über den Kopf gezogen haben. Anschließend flüchteten sie. Das verletzte Opfer musste ambulant von der Besatzung eines Rettungswagens behandelt werden.

Die Täter sollen Hochdeutsch gesprochen und zumindest teilweise schwarze North-Face-Jacken getragen haben. Eine Person hatte schwarze Haare und eine Brille. Ein weiterer Mann war etwa 1,85 Meter groß und hatte rote Haare.

Polizei: Attacke hat wohl Verbindung zur Fußball-Szene

„Das genaue Motiv der Tat ist unklar, könnte aber in Verbindung mit der Fußball-Szene stehen“, erklärt die Hildesheimer Polizei. Auf dem Pullover befand sich die Aufschrift „1895“. Dabei handelt es sich um das Gründungsjahr von Eintracht Braunschweig.

Zeuginnen und Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sollen sich unter der Telefonnummer (05121) 939115 bei der Polizei in Hildesheim melden.

red

