Wolfenbütteler Schüler sollen Schultag entspannt gestalten

Das Theodor-Heuss-Gymnasium (THG) in Wolfenbüttel wurde für einige Schülerinnen und Schüler zu einem Ort der Entspannung und Stressbewältigung. Für den 10. und 11. Jahrgang stand je einen Tag lang alles im Zeichen der Stressprävention. Was genau es damit auf sich hatte, berichtet das THG in einer Pressemitteilung.

Unter der Leitung von Schülerinnen und Schülern des 13. Jahrgangs des Seminarfachs von Cornelia Anders, die mit viel Engagement die Workshops vorbereitet hatten und leiteten, hatten die Schüler die Möglichkeit, sich intensiv mit dem Thema Stress auseinanderzusetzen, so die Schule. Die Idee dahinter: ein bewussterer Umgang mit dem eigenen Wohlbefinden und eine verbesserte Stressbewältigung in Zeiten des schulischen Drucks.

Wolfenbütteler Schüler konnten sich Workshops aussuchen

Die Schüler des THG konnten im Laufe des Tages an insgesamt zwei von sechs möglichen Workshops teilnehmen. Von der Herstellung und Benutzung von Antistressbällen – Luftballons, die mit Sand oder anderen Materialien gefüllt und zum Kneten und Entspannen verwendet werden – über „Food4Resilience“, bei dem eine gesunde Ernährung als Basis für einen entspannten Körper vermittelt wurde, bis hin zu Meditation im Freien. Wer es lieber aktiv mochte, konnte bei „Shake it off – Hip-Hop gegen Stress“ seine tänzerische Ader zeigen oder sich in einem sportlichen Zirkeltraining im Fitnessstudio oder bei „Yoga gegen Stress“ so richtig auspowern.

Doch nicht nur die Workshops waren laut THG ein Highlight. Vorträge zur Bedeutung von Stress im (Schul-)Alltag boten Denkanstöße und bildeten eine solide Grundlage für die anschließenden Workshops. Den Abschluss der Tage bildete eine Feedbackrunde, bei der sich die Jahrgänge über verschiedene Methoden zur Stressbewältigung austauschten und wertvolles Feedback an die Organisatoren der 13. Klasse gaben.

Das Wolfenbütteler THG zieht eine positive Bilanz

Die Bilanz der Schule: Stressbewältigung ist, wie die Tage am THG eindrucksvoll zeigten, ein höchst subjektives Thema. Was für den einen funktioniert, mag für den anderen weniger sinnvoll sein. Aber genau dieser Austausch und das Ausprobieren verschiedener Methoden ermöglichten es vielen Schülern, ihren eigenen Weg zu finden – sei es Yoga, Sport, Musizieren oder eine ganz andere Methode.

Die Stresspräventionstage am THG waren somit nicht nur ein voller Erfolg, sondern auch ein Zeichen dafür, wie wichtig es ist, sich aktiv mit dem eigenen Wohlbefinden auseinanderzusetzen und präventiv gegen den alltäglichen Stress anzugehen.

