Wolfenbüttel Die Unachtsamkeit eines Autofahrers forderte am Donnerstag eine Verletzte. In Cremlingen gab es eine Unfallflucht. Der Polizei-Überblick.

Polizei Wolfenbüttel Auffahrunfall in Wolfenbüttel: 11.000 Euro Schaden

Auf der Straße Neuer Weg in Wolfenbüttel ist es am Donnerstag gegen 9.30 Uhr zu einem Auffahrunfall gekommen. Nach Angaben der Polizei musste eine 25-jährige Wolfenbüttelerin mit ihrem Peugeot verkehrsbedingt bremsen, dies bemerkte ein 58-jähriger Fahrer eines VW T-Cross zu spät und fuhr der 25-Jährigen hinten auf, teilt die Polizei mit. Die Autofahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 11.000 Euro.

Unfallflucht auf Supermarktparkplatz: Was geschah in Cremlingen?

Auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Cremlinger Straße Im Moorbusche ist es am Donnerstag zu einer Unfallflucht gekommen. Als ein 59-jähriger Braunschweiger nach dem Einkaufen zurück zu seinem Pkw kam, der auf dem dortigen Parkplatz des Supermarktes stand, musste er feststellen, dass dieser beschädigt wurde, so die Polizei. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken die hintere rechte Tür des Tesla. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de