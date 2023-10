Versuchter Einbruch in Wolfenbüttel – Polizei bittet um Hinweise

Lesen Sie in diesem Artikel die aktuellen Polizei-Meldungen für den Landkreis Wolfenbüttel am Mittwoch. (Symbolbild)

Die Wolfenbütteler Polizei berichtet von einem versuchten Einbruch in eine Schneiderei an der Holteistraße. Zwischen dem 2. (10 Uhr) und 10. Oktober (12.15 Uhr) hätten Unbekannte versucht, zwei Fenster der Änderungsschneiderei aufzuhebeln. Dies misslang allerdings. Es entstand ein Sachschaden von etwa 400 Euro.

Zwischen Groß Denkte und Wittmar wiederum haben Unbekannte einen Anhänger-Aufsatz im Graben der Bundesstraße 79 entsorgt. Der illegal entsorgte Aufsatz wurde am 10. Oktober um 10.30 Uhr gemeldet. Der Landkreis Wolfenbüttel veranlasste die Entsorgung. Die Beamten suchen nun nach dem Besitzer.

Zudem berichtet die Wolfenbütteler Polizei von einer Unfallflucht. Eine 51 Jahre alte Wolfenbüttelerin hatte ihren Hyundai I30 am 4. Oktober gegen 19.30 Uhr am rechten Fahrbahnrand in der Straße In den Schönen Morgen geparkt. Als sie am Dienstag gegen 9.15 Uhr wiederkam, stellte sie fest, dass ihr linker Außenspiegel beschädigt war. Der Unfallverursacher hatte sich nicht um den entstandenen Schaden gekümmert. Die Schadenssumme beträgt zirka 500 Euro.

Zu allen drei Fällen bittet die Wolfenbütteler Polizei um Zeugenhinweise. Erreichbar ist sie telefonisch unter der Nummer (05331) 9330.

red

