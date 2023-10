Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer in Wolfenbüttel

Ein 40-jähriger Wolfenbütteler ist am Sonntagmorgen gegen 6.35 Uhr am Kapallenweg in Wolfenbüttel in eine Verkehrskontrolle durch eine Streife der Polizei geraten. Das berichtet die Polizei Wolfenbüttel.

Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest hat demnach einen Wert von fast 1,5 Promille ergeben. Dem 40-Jährigen Autofahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und der Führerschein des Mannes beschlagnahmt.

50-Jähriger Skodafahrer ohne Führerschein unterwegs

Ein 50-jähriger Skodafahrer ist am Sonntagnachmittag gegen 15.45 Uhr in der Straße „Hinter der Bahn“ in Schöppenstedt ebenfalls von der Polizei angehalten und kontrolliert worden.

Laut Polizeibericht stellte sich während der Kontrolle heraus, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Gegen den Mann wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

RED

