Wolfenbüttel: Messerangriff unter Drogen auf dem Kornmarkt

Nach Angaben der Polizei kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einem Vorfall in der Wolfenbütteler Innenstadt, bei dem ein 35-Jähriger mit einem Messer auf zwei andere Männer losgegangen ist. Demnach habe er nach einem Streit die Waffe gezogen und versucht auf die beiden einzustechen, was ihm jedoch nicht gelang. Stattdessen konnten der 20-Jährige und der 22-Jährige flüchten.

Kurz darauf eintreffende Polizisten hätten den Mann daraufhin entwaffnen können. Wie die Ermittler weiter angeben, habe der der 35-jährige Mann zum Zeitpunkt des Angriffs unter Drogen gestanden. Die Polizei ließ eine Blutprobe entnehmen und nahm in fest. Nun laufen entsprechende Strafverfahren.

