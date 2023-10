Polizei Wolfenbüttel Unbekannte stehlen Mercedes-Benz in Heiningen

In Heiningen ist ein Mercedes-Benz CLA gestohlen worden. Das teilt die Polizei mit. Demnach schlugen die Täter in der Straße „Im Entenfang“ zwischen Montag, 21.30 Uhr, und Dienstag, 10.50 Uhr, zu. Die Polizei bittet um Hinweise: 05331 9330.

Mehr als 2 Promille - Polizisten kontrollieren Radfahrer in Wolfenbüttel

Eine Streife der Polizei hat am Dienstagabend einen 39-jährigen Fahrradfahrer aus Wolfenbüttel kontrolliert, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Der Radfahrer gab zu, am Abend Alkohol getrunken zu haben. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

red

