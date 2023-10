So läuft die DLRG-Kooperation zwischen Wolfenbüttel und Remlingen

Die DLRG-Ortsgruppen Wolfenbüttel und Remlingen haben sich im Juni dieses Jahres zusammen getan, um die Aktivitäten der jeweiligen Jugend-Einsatzteams (JET) zu verstärken. Nach den ersten drei Monaten der Kooperation ziehen die Verantwortlichen nun ein positives Fazit, wie es in der Mitteilung heißt.

Im Vordergrund stehe, die Teilnehmenden für den Wasserrettungsdienst zu begeistern. Gerade in Zeiten von fehlenden Rettungsschwimmern sei dies erforderlich. „Bei den Treffen an jedem dritten Montag im Monat bringt die JET-Leitung den Teilnehmenden Fähigkeiten aus den verschiedensten Aufgabenbereichen der DLRG bei“, heißt es weiter. Neben der Vermittlung theoretischen Wissens stünden gleichermaßen praktische Übungen auf der Tagesordnung.

DLRG-Kooperation zwischen Wolfenbüttel und Remlingen soll für Nachwuchs sorgen

Laura Moreton und Rebecca Moreton (Wolfenbüttel) sowie Nick Gutacker und Jonas Ehrhoff (Remlingen) leiten das in Kooperation geführte Jugend-Einsatzteam. Wie wichtig die Vorbereitung auf den Einsatzdienst ist, wüssten die Vier aus eigener Erfahrung. „Gerade deshalb wollen wir die nächste Generation mit Spaß an den Einsatzdienst heranführen und dafür begeistern“, erläutern Nick Gutacker und Rebecca Moreton. Laura Moreton und Jonas Ehrhoff freuen sich über die aktive Mitarbeit: „Jeder will sich einbringen, ausprobieren und etwas lernen. So macht es uns Betreuern gleich doppelt so viel Spaß.“

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfenbüttel:

Die JET-Leitung wolle die Kooperation zwischen den Ortsgruppen auf jeden Fall fortführen und wünsche sich weiteren Teilnehmerzuwachs. Aufgrund der Herbstferien ist der nächste Termin erst am Montag, 20. November, ab 18 Uhr. Anmeldungen per E-Mail an jet@wolfenbuettel.dlrg.de oder jet@remlingen.dlrg.de. Auf der Homepage der DLRG Wolfenbüttel (wolfenbuettel.dlrg.de/jet) und der DLRG Remlingen (remlingen.dlrg.de) können Informationen und Termine rund um das JET abgerufen werden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de