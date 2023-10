Motorrad-Unfall, Diebstahlversuch und mehr in Wolfenbüttel

Bei einem Unfall ist am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr ein 24-Jähriger verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann auf der L629 im Reitlingstal im Kreis Wolfenbüttel unterwegs, als er aus Richtung Tetzelstein kommend in Richtung Erkerode in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam und im Straßengraben landete.

Der Wolfsburger wurde dabei so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen ins Klinikum gefahren werden musste. Dort konnte er jedoch nach einer ambulanten Behandlung wieder gehen. An seiner Yamaha entstand laut Polizei nur leichter Sachschaden.

92-jähriger wird Opfer eines versuchten Diebstahls

Glück im Unglück hatte laut Polizei ein Senior, der mit seinem Rollator Samstag gegen 11:15 Uhr in der Wolfenbütteler Innenstadt unterwegs war. Dabei verwickelte ein Unbekannter den Mann in ein Gespräch. Anschließend folgte der Dieb dem Senior unbemerkt und griff ihm auf dem Schulwall in die Gesäßtasche. Die war allerdings mit einem Knopf verschlossen. Der Dieb blieb ohne Beute, die Polizei sucht ihn dennoch. Hinweise an das Polizeikommissariat Wolfenbüttel, Tel.: 05331/933-0.

E-Scooter ohne Versicherung

Weil das Versicherungskennzeichen nicht mehr die richtige Farbe hatte, kontrollierte die Besatzung eines Streifenwagens einen E-Scooter-Fahrer am Samstag gegen 14.40 Uhr auf der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße. Wie sich herausstellte, war der Roller ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs. Der 22-jährige Rollerfahrer berichtete, dass er den E-Scooter erst vor wenigen Tagen gebraucht gekauft hatte, wobei der Verkäufer behauptet habe, mit dem Gefährt sei alles in Ordnung.

Vor den Konsequenzen schützte ihn die Gutgläubigkeit nicht, die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.

