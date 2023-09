Schwerer Verkehrsunfall bei Wolfenbüttel fordert vier Verletzte

Am Donnerstagmorgen ist es im Kreis Wolfenbüttel auf der Landesstraße 630 zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei Wolfenbüttel berichtet, kam ein 21-jähriger Fahrer eines Autos in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach – alle vier Insassen im Alter von 21 bis 25 Jahren erlitten zum Teil schwere Verletzungen und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Am Auto entstand ein Totalschaden in rund 3000 Euro Höhe.

Täter setzen Kanu in Wolfenbüttel in Brand

In der Wolfenbütteler Bahnhofsstraße haben Unbekannte am Donnerstag gegen 18.45 Uhr ein Kanu in Brand gesetzt. Die Polizei ermittelt nun, wem das Kanu gehört und wer den Brand legte. Hinweise: (05331) 9330.

Einbrecher dringen in Vereinsheim in Klein Biewende ein

In der Nacht zu Mittwoch sind Unbekannte in ein Vereinsheim in Klein Biewende eingebrochen. Laut Polizei ereignete sich die Tat in der Kreisstraße 23 zwischen Mittwoch, 16.30 Uhr, und Donnerstag, 13.30 Uhr. Die Einbrecher brachen eine Tür auf und entwendeten Gegenstände. Die Polizei beziffert den Schaden auf 1000 Euro. Hinweise: 05331 9330.

