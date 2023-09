Ausstellung zur Corallenfabrik in Wolfenbüttel geht zu Ende

Über 6000 Besucherinnen und Besucher zählte die Sonderausstellung „Coralle, Perle, Papagei – Braunschweiger Perlentische und Corallenwaren“ im Schlossmuseum Wolfenbüttel bislang. Nun weist das Museum in einer Pressemitteilung darauf hin, dass sich beeilen muss, wer die Ausstellung noch sehen will, denn am 3. Oktober endet die bislang umfangreichste Werkschau über die 1755 gegründete Braunschweiger Corallenfabrik des Johann Michael van Selow.

Im Schlossmuseum gibt es noch wenige Tage Rokokomöbel zu sehen. Foto: Anne-Sophie Wittwer

„Wir freuen uns, dass wir nach der Ausstellung über die Hexenverfolgung im Frühjahr 2023 erneut so viele Besucherinnen und Besucher begrüßen konnten. Dies ist ein hervorragendes Ergebnis, das beweist, dass es sich bei der Schau über das kunsthandwerkliche Geschick des Unternehmers van Selow und über die Produkte der Braunschweiger Corallenfabrik am Ende doch nicht um ein Nischenthema handelt“, freute sich Dr. Sandra Donner, Leiterin des Museums Wolfenbüttel, über das große Interesse an der Sonderausstellung.

Ausnahmsweise auch am Montag geöffnet

Die Rokokomöbel made in Braunschweig sind kostbare und begehrte Sammlerobjekte, die sich gerade in den letzten Jahren besonderer Aufmerksamkeit und Beliebtheit erfreut hätten, schreibt das Museum. Präsentiert werden in der Ausstellung, die wegen des großen Zuspruchs diesmal auch am Montag, 2. Oktober, geöffnet ist, neben außergewöhnlichen musealen Stücken aus ganz Deutschland zum Teil noch nie gezeigte Leihgaben und Sammlerobjekte aus Privatbesitz.

Am Sonntag, 1. Oktober, findet die letzte öffentliche Führung durch die Ausstellung statt. Die 45-minütige Tour beginnt um 16 Uhr im Museumsfoyer und kostet 7,50 Euro pro Person.

