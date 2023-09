In einem Cremlinger Supermarkt hat es am Dienstagabend gebrannt. Zwei Mädchen werden verdächtigt, das Feuer gelegt zu haben (Symbolfoto)

Polizei Wolfenbüttel Unbekannte zünden Mülleimer in Cremlinger Supermarkt an

Unbekannte haben am Dienstagabend den Mülleimer einer Kundentoilette in Cremlingen angezündet. Das teilt die Polizei mit. Demnach brannte es in einem Supermarkt in der Hauptstraße. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Ein Zeuge habe zwei junge Mädchen beobachtet, die die Toilette kurz vorher verlassen haben sollen. Beide sollen zirka 12 Jahre alt und 1,60 Meter groß sein. Eines habe blonde Haare, ein schwarzes Oberteil und eine Baggyhose getragen. Das andere Mädchen sei braunhaarig und habe eine Jeanshose mit hellem Sweatshirt getragen. Hinweise: (05332) 946540.

Polizei erwischt Mann ohne Führerschein in Wolfenbüttel

Eine auffällige Fahrweise an den Tag gelegt haben soll ein 50-jähriger Braunschweiger am Donnerstag in Wolfenbüttel. Er fiel Polizisten auf der Adersheimer Straße auf. Eine Kontrolle ergab, dass er keinen Alkohol konsumiert hatte - aber trotz neunmonatigen Fahrverbots am Steuer saß. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Frau will Neuen Weg in Wolfenbüttel überqueren und verletzt sich schwer

Eine 34-jährige Fußgängerin überquerte am Dienstag gegen 8.30 Uhr unvermittelt und vermutlich ohne auf den Verkehr zu achten, den stark befahrenen Neuen Weg in Wolfenbüttel. Hierbei wurde sie frontal von dem Seat eines 29-Jährigen erfasst, welcher nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Die Fußgängerin wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Pkw stößt in Groß Stöckheim mit Krankenfahrstuhl zusammen

Am Vormittag ist es in Groß Stöckheim zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw, welcher aus einer Einmündung in die Dr.-Heinrich-Jasper-Straße einbiegen wollte, und einem elektrischen Krankenfahrstuhl, welcher sich auf der vorfahrtberechtigen Straße befand. Der genaue Unfallhergang konnte bisher nicht abschließend geklärt werden, da von beiden Beteiligten widersprüchliche Angaben gemacht wurden. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Verkehrsunfallflucht in der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße

Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Dienstag gegen 12.45 Uhr den am Straßenrand geparkten Skoda Fabia einer 52-jährigen Wolfenbüttelerin beschädigt. Anschließend verließ dieser die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise unter (05331) 9330.

Unfall zwischen zwei Radfahrern in Wolfenbüttel

Während eines Überholvorganges ist es am Dienstag gegen 13.30 Uhr auf der Wilhelm-Raabe-Straße in Wolfenbüttel zwischen zwei Radfahrern zu einem Unfall gekommen. Ein 19-Jähriger stieß beim Überholen mit seinem Vorderrad gegen das Vorderrad eines 80-jährigen Fahrradfahrers, welcher daraufhin das Gleichgewicht verlor und zu Boden stürzte. Der Mann wurde dabei leicht verletzt und durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

