Nach dem Feuer im Wolfenbütteler Tedi: Wie geht es weiter?

Der Parkplatz ist mittlerweile eingezäunt. Der Schuttberg ist verschwunden. Drei Wochen ist der Brand nun her, der die Tedi-Filiale in der Wolfenbütteler Schweigerstraße vollkommen zerstört hat. Rasend schnell hatten sich die Flammen durch das Gebäude gefressen. Das riesige Loch bleibt wohl noch eine Weile.

Ein Schaden von rund 350.000 Euro entstand, teilte die Staatsanwaltschaft wenige Tage nach dem Brand mit. Neue Erkenntnisse gibt es erst einmal nicht, heißt es nun. Wenige Tage nach dem Feuer hatte Sprecher Sascha Rüegg erklärt, dass der Verdacht einer Brandstiftung bestünde. Einen Zusammenhang zu anderen Bränden in Tedi-Filialen schloss er weder aus, noch konnte er diesen bestätigen.

Tedi-Brände: So schätzt ein Flensburger Polizeisprecher die Lage ein

Zum Hintergrund: Seit vielen Monaten berichten unterschiedliche Medien aus verschiedenen Städten Deutschlands über Brände bei Tedi. Nach dem Feuer in Wolfenbüttel berichtete auch das Flensburger Tageblatt. Auch hier hatte es einen ähnlichen Brand gegeben. Der Zeitung gegenüber äußerte auch der Flensburger Polizeisprecher, dass es keine Erkenntnisse auf einen Zusammenhang mit anderen Bränden in den Tedi-Geschäften gebe. Kurz nach dem Feuer an der Schweigerstraße hatte es offenbar auch in einem Tedi-Markt in Wörgl in Österreich einen Brand gegeben.

Über Stunden brannte der Tedi an der Schweigerstraße. Nachdem der Brand gelöscht war, blieben ein Trümmerfeld und eine schwarze Rauchwolke. Foto: Jörg Koglin / FMN

Unterdessen schloss das Unternehmen einen weiteren Standort in Wolfenbüttel: Am Neuen Weg hatte es ein Geschäft gegeben, das nun leer steht. Die Unternehmenssprecherin erklärt dazu: „Die Schließung unseres Marktes am Neuen Weg wurde aus strategischen Gründen notwendig.“

Nach Feuer im Tedi-Geschäft: Wie geht es dort weiter?

Ein weiteres Geschäft gibt es noch an der Bahnhofsstraße. Wie es mit der Filiale an der Schweigerstraße nach dem Brand nun weitergeht, dazu kann das Unternehmen noch nichts sagen, es bittet um Verständnis dafür, „dass wir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine konkrete Aussage über die Zukunft der Filiale an der Schweigerstraße treffen können.“ Für die Mitarbeitenden der Wolfenbütteler Filiale, die übrigens unverletzt blieben, gab es nach Informationen von Tedi ein Angebot zur Weiterbeschäftigung in den umliegenden Märkten.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de