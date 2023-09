Wolfenbüttelerinnen siegen beim Lab4Land-Accelerator

Schöppenstedt. Ein Gründerteam von der Ostfalia kommt in Schöppenstedt mit seiner Idee eines inklusiven Coworking-Spaces gut an. So lief das Lab4Land.

In Schöppenstedt findet jedes Jahr ein mehrwöchiger Accelerator statt, bei dem Start-ups ihre Ideen präsentieren und an diesen feilen. Die Sieger des diesjährigen Lab4Land stehen nun fest: Das Gründerteam aus Marie Langer und Lucy Peters setzte sich im Abschlusspitch knapp vor den beiden Mitbewerbern durch. Die Idee ihrer geplanten Firma (KOSii) überzeugte die Jury am meisten. „Es war aber ein knappes Finale“, bilanziert Organisator Arne Brökers von der DStation in Schöppenstedt.

Wie die Wirtschaftsförderung des Landkreises Wolfenbüttel in einer Pressemitteilung berichtet, seien alle Beteiligten voll des Lobes für die vierte Auflage des Lab4Land gewesen, das sich mittlerweile zu einem überregional beachteten Event entwickelt habe. „Wir beobachten uns ja stets kritisch und wollen beim nächsten Mal noch besser werden“, sagt Claudius Schiller von der Wirtschaftsförderung.

Beinahe familiäre Atmosphäre

Die erfreuliche Entwicklung werde nun im Veranstalter-Konsortium besprochen, um das Format weiterzuentwickeln, heißt es weiter. Das solle auch die Intention vereinfachen, Gründer und Investoren und Kunden besser zusammenzubringen. „Wir haben schon jetzt eine ganze Reihe von Beratungsprojekten und Pilotpartnern für die Gründer eingetütet“, freut sich der WiFö-Chef. „Aber da geht noch mehr.“

Freudiger Moment: Arne Brökers überrascht die KOSii-Gründerinnen Marie Langer (Mitte) und Lucy Peters. Foto: Wirtschaftsförderung

Zumindest die Betreuung der Jungunternehmer laufe in der DStation aber schon fast optimal. „Gerade der Abschluss-Pitch ist super gelaufen“, meint Brökers. Die Atmosphäre sei vertraut gewesen, nahezu familiär. „Viele der geladenen Gäste blieben noch länger, am Lagerfeuer unterm Sternenhimmel haben wir über alles Mögliche geredet.“

Teams haben sich spürbar weiterentwickelt

Als Projektleiter sei er vor allem stolz, dass sich alle Teams in den vergangenen vier Wochen spürbar weiterentwickelt haben. Der Reifeprozess von der Idee bis zur überzeugenden Präsentation gelang dem KOSii-Team am besten. Ihre Vision eines inklusiven Coworking-Spaces sei sehr nah am Zeitgeist und am Bedarf – und sie wurde in Wolfenbüttel geboren. „Am Ostfalia-Institut für Soziale Arbeit“, verdeutlicht Brökers. Die beiden Gründerinnen unterstrichen im Pitch, dass sie ohne Lab4Land gar nicht begonnen hätten mit ihrem Geschäftsmodell. „Das ist ein schönes Beispiel“, findet Brökers. „Genau diese Idee der Ermutigung steckt hinter unserem Accelerator auf dem Lande.“

Lab4Land wolle nicht nur spannende Projekte ermitteln, sondern diese auch in die Elm-Asse-Region holen und halten. „Wir haben hier viel Innovationskraft.“ Brökers wäre es am liebsten, wenn sich in Schöppenstedt ein Hub, also ein Knotenpunkt zum Ideenaustausch entwickeln würde, der ganzjährig bespielt wird. „Es ist schön, dass wir nun die Wirtschaftsförderung im Boot haben, denn die denkt groß und hat Visionen.“

Den Schwung mitnehmen

„Unser Ziel ist es nicht, locker in Kontakt zu bleiben, sondern den Schwung aus den vergangenen Wochen in zielgerichtete Entwicklungsschritte zu lenken“, hebt Claudius Schiller hervor. Das reizvolle am frühen Kontakt zu künftigen Gründern sei ja gerade, dass sie noch nicht gegründet haben. „Wir wissen um unsere Standortvorteile im Landkreis und wollen damit Perspektiven bieten. Für unsere Branchen- und Unternehmensstrukturen sind wir auf junge Unternehmen und frische Ideen angewiesen, die dann Beschäftigung und Wertschöpfung auslösen.“

Die Wirtschaftsförderung freut sich auf weitere interessierte Gründer, die die WiFö-Angebote nutzen. Kontakt: (05336) 85034440 oder per Mail: info@wirtschaftsfoerderung-lkwf.de

red

