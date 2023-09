Polizei Wolfenbüttel Schlägerei am Wolfenbütteler Bahnhof

Beim Schöppenstedter Stadtfest ist es am 9. September gegen 1.45 Uhr auf dem Marktplatz zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen gekommen. Die Polizei leitete laut Mitteilung Ermittlungsverfahren ein. Mehrere Schaulustige wollten anfänglich den Marktplatz nicht verlassen. Daher musste die Polizei einem 33-Jährigen einen Platzverweis aussprechen. Auch diesem kam er erst nach mehrfacher Aufforderung und nur widerwillig nach. Beim Verlassen des Platzes rief dieser verfassungswidrige Parolen. Anschließend kam es zu einer Widerstandshandlung gegen die Beamten, als diese den Mann zur Rede stellten.

Schlägerei am Wolfenbütteler Bahnhof

Bei einer Auseinandersetzung durch zwei alkoholisierte Männer am Wolfenbütteler Bahnhof am Montag gegen 13.50 Uhr hat einer der Männer den anderen mit der flachen Hand gegen den Mund geschlagen. Dadurch erlitt dieser eine Platzwunde an der Unterlippe. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Unbekannte brechen in Hornburger Haus ein

Zwischen Sonntag, 14 Uhr, und Montag, 7.45 Uhr sind unbekannte Täter durch ein angekipptes Kellerfenster in den Rohbau eines Einfamilienhauses in Hornburg, Hinter dem Hagenberg, eingedrungen und haben dort diverse Baumaschinen und Einrichtungsgegenstände gestohlen. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 3500 Euro. Hinweise unter (05335) 929660.

Einbruch in Wolfenbütteler Blumenladen

In einen Blumenladen in der Wolfenbütteler Kommißstraße sind Unbekannte zwischen Samstag, 13 Uhr, und Montag, 9 Uhr, unter Gewalteinwirkungen eingedrungen. Dort konnten die Täter die Kaffeekasse mit etwa 20 Euro Bargeld stehlen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro.

