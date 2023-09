Diebe klauen in Wolfenbüttel drei Audi-SUV

Wolfenbüttel Bisher unbekannte Täter haben in Wolfenbüttel drei SUV der Marke Audi gestohlen. Eines der geklauten Autos hat später einen Unfall in Brandenburg .

In diesem Fall sagt man dann wohl: Aller schlechten Dinge sind drei. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung am Sonntagmittag bekanntgegeben hat, wurden in der Nacht auf Samstag in Wolfenbüttel gleich drei SUVs der Marke Audi geklaut. Die drei Diebstähle ereigneten sich nach Angaben der Beamten in den Straßen Hagebuttenkamp, Blütenweg und Schneeballweg.

Wie es in der Mitteilung der Polizei weiter heißt, sei eines der drei in Wolfenbüttel gestohlenen Fahrzeuge später dann in Brandenburg gefunden worden. Dort war das Audi-SUV in einen Unfall verwickelt. Im Landkreis Wolfenbüttel wurde, auch das gab die Polizei bekannt, zudem in Cremlingen/Weddel in der Döhrenstraße ein Wohnmobil „Davis 590“ gestohlen.

Weitere Blaulicht-Meldung aus dem Kreis Wolfenbüttel: Mann wird bei Unfall schwer verletzt

Zudem war die Polizei bei zwei EInsätzen in Schaden-Werla beschäftigt: Auf der Bundesstraße 82 wollte ein 49-Jahre alter Mann mit seinem Kraftrad am Samstagmorgen gegen 5 Uhr einem Fuchs ausweichen. Dabei verlor er die Kontrolle und fuhr in einen Graben. Das Kraftrad wurde leicht beschädigt, der schwer verletzte Fahrer musste ins Klinikum Wolfenbüttel gebracht werden.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de