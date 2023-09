Remlingen Zwei heute 32-Jährige werden beschuldigt, einen Mann abgefangen und niedergeschlagen zu haben, um an seinen Rucksack mit Bargeld zu kommen.

Foto: Bernward Comes / FMN

Gefährliche Körperverletzung Prozessauftakt wegen schweren Raubs in Remlingen

Vor dem Braunschweiger Landgericht hat der Prozess gegen zwei Männer begonnen, denen schwerer Raub und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen wird. Tatort des Geschehens: Remlingen. Die beiden Angeklagten sind 32 Jahre alt. Ein Beschuldigter soll die Tat ausgeführt, der andere soll der Anstifter gewesen sein, heißt es vonseiten des Landgerichts – und weiter: Der eine soll in dem anderen den Tatentschluss hervorgerufen und diesen zum Tatort gefahren und ihm dort einen Knüppel und eine Sturmhaube übergeben haben.

Schwerer Raub: Was ist im März 2022 passiert?

Zum Hintergrund: Ein damals 37-Jähriger soll mit einem Knüppel niedergeschlagen worden sein, hieß es damals in der Polizeimeldung. Er soll Anfang März 2022 in seiner Garage von einem der Beschuldigten abgefangen worden sein. Dieser soll den Mann mindestens einmal mit dem Knüppel auf den Hinterkopf geschlagen haben, um seinen Rucksack mitnehmen zu können, in dem rund 2.363 Euro gewesen sein sollen. Die Polizei berichtete damals, dass aufgrund der guten Personenbeschreibung sowie nach Zeugenhinweisen der Täter kurze Zeit später vorläufig festgenommen werden konnte.

Am ersten Prozesstag kam nach einem Rechtsgespräch keine Verständigung zustande, berichtet die Sprecherin des Landgerichts auf WZ-Anfrage. Nach der Einlassung wurden sieben Zeugen gehört, teilt das Landgericht mit. Das Verfahren wird in Braunschweig am 29. September fortgesetzt. kat

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de