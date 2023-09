Wolfenbütteler Bücherbus auf Internationalem Kongress

Wolfenbüttel Der Landkreis Wolfenbüttel nahm mit seiner Bücherbus an einem Treffen in Cuxhaven teil. Dort waren Teilnehmende aus zwölf Nationen

Das sieht man nicht alle Tage: 25 Bücherbusse und deren Teams aus mehreren Ländern sind sich in Cuxhaven begegnet. Dort fand am 8. und 9. September der 2. Internationale Fahrbibliothekskongress statt, wie der Landkreis Wolfenbüttel mitteilt. Der Bücherbus des Bildungszentrums Landkreis Wolfenbüttel war mit dabei, einer von sieben Bücherbussen in Niedersachsen.

Für die über 200 Teilnehmenden aus zwölf Nationen, von Lettland bis Nicaragua, bot der Kongress eine Gelegenheit für den fachlichen Austausch zwischen den Beschäftigten der Fahrbibliotheken. In den verschiedenen Ländern, die in Cuxhaven mit oder ohne Bücherbus anwesend waren, gibt es sehr unterschiedliche Fahrbibliothekskonzepte.

Wichtig ist die Lese- und Sprachförderung bei Kindern, die Funktion als kultureller Treffpunkt im ländlichen Raum

„Die Hauptaufgabe aller Fahrbibliotheken jedoch besteht darin, die Menschen, die in ländlichen Regionen oder in Stadtteilen mit wenig Infrastruktur leben, an Kultur und Bildung teilhaben zu lassen“, so Heike Schüttenhelm, Bibliothekarin der Fahrbücherei im Landkreis Wolfenbüttel. Ganz wichtig hierbei sei die Lese- und Sprachförderung bei Kindern, die Funktion als kultureller Treffpunkt im ländlichen Raum.

Der Kongress wurde von der Fachkommission Fahrbibliotheken im Deutschen Bibliotheksverband organisiert. Am zweiten Kongresstag öffneten die Bücherbusse ihre Türen für die Öffentlichkeit und gaben den Cuxhavenerinnen und Cuxhavenern einen Einblick in die Vielfalt moderner Fahrbüchereien.

Mehr zum Bücherbus unter www.wf-b.de/bücherbus.

