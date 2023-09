Wolfenbüttel. Von Riesenrutschen und Einhorn-Rodeo bis zu kleinen Elektrofahrzeugen ist am Exer alles dabei, was Kindern Spaß macht.

Einhörner stehen bei vielen Kindern hoch im Kurs – so auch im Hüpfburgenpark am Exer.

Spiel und Spaß am Exer Hüpfburgenpark lockt in Wolfenbüttel mit 20 Spielstationen

Hüpfen, Springen, Toben. Der Hüpfburgenpark in Wolfenbüttel bietet noch bis Sonntag einen Heidenspaß für Mädchen und Jungen. Kletterturm, Riesenrutsche, Rodeo und vieles mehr laden zum Erkunden ein. Auf kleinen Elektrofahrzeugen können die Kinder ihre Runden drehen und das Autofahren üben.

Noch bis zum Sonntag ist der Safari-Hüpfburgenpark in der Lessingstadt zu Gast. Einlass und Eingang zur Vergnügungsmeile ist an der Salzdahlumer Straße am Exer. Man kann direkt vor dem Eingang auf der Wiese parken. Bei der zuletzt heißen Witterung gab es zudem einen großen Aquaspaß mit Wasserrutschen und Bassins zum planschen und erfrischen.

Übersichtlich und gut einsehbar

„Der Hüpfburgenpark ist für uns ganz neu“, erklärt Melanie Lauenburger, die gemeinsam mit der Familie Gino Frank die Attraktion anbietet. „Bei uns liegt alles in der Hand der Familie“, ergänzt sie. Das Privatunternehmen startete in diesem Jahr erstmals das Hüpfprojekt und ist „bis jetzt sehr zufrieden“, bestätigt Lauenburger. „Egal an welchem Standort wir waren, angefangen mit der Premiere in Hildesheim, war der Park ein Erfolg für Kinder. Und bei der Hitze sorgte eine große Wasserrutsche für Abkühlung. Dazu gehörten für die Kleinsten auch Miniplanschbecken. Das wurde besonders gut angenommen“, berichtet sie.

Insgesamt stehen den Benutzern 20 Spielstationen zur Verfügung. Aufgebaut sind sie auf einem Rundgang, der den Weg zu den Hüpfburgen vereinfacht und den Weg vorgibt. Einhelliger Tenor der Mütter und Väter: „Das ist eine super Idee. Alles ist sehr übersichtlich und gut einsehbar aufgebaut, so dass Eltern ihre Sprösslinge gut im Auge haben. Es ist einfach eine tolle Attraktion für die Kids.“

Zu den Spielstationen zählen unter anderem: Einhörner mit Rutsche, großer Dino-Parcours, große Dino-Rutsche, Einhornkutsche mit Hügel. „Damit bleiben wir ja unseren Tieren, die sonst die Safari-Reitbahn bietet, treu“, schmunzelt Melanie Lauenburger.

Bei Speis und Trank den Kindern beim Toben zuschauen

Auch für das leibliche Wohl ist beim Besuch des Hüpfburgenparks gesorgt. Sitzgelegenheiten gibt es dabei im großen Biergarten. An den Spielstationen haben die Eltern ebenfalls eine Sitzmöglichkeit und können von dort aus ihre Kinder beim Toben beaufsichtigen.

Besucher Sebastian Herbst bringt es auf den Punkt: „Das ist hier alles perfekt organisiert, angefangen vom Rundkurs bis zum Parkplatz.“

Geöffnet ist der Park noch am Donnerstag und Freitag jeweils von 14 bis 19 Uhr und am Samstag und Sonntag von 11 bis 19 Uhr.

