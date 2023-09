Polizei Wolfenbüttel Sexuelle Belästigung am Forum Wolfenbüttel: Mann schreitet ein

Ein Mädchen ist am Freitagnachmittag im Forum in Wolfenbüttel sexuell belästigt worden. Das teilt die Polizei mit. Demnach saß das Mädchen auf einer Bank, als ein 59-Jähriger es mit anzüglichen Gesten belästigte. Eine Freundin rief die Polizei. Später ging der 59-Jähriger auf das Mädchen zu und berührte es am Oberkörper.

Mann greift bei sexueller Belästigung im Wolfenbütteler Forum ein

Das fiel einem „couragierten Bürger“ auf, wie die Polizei schreibt. Er ging dazwischen. Der Täter entfernte sich zunächst, wurde aber von Polizisten gefunden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei bittet den Helfer und weitere Zeugen nun, sich zu melden: (05331) 9330.

red

