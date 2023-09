Autos krachen an Wendesser Bahnübergang zusammen

Bei einem Auffahrunfall in Wendessen hat sich am Montagmorgen ein 62-Jähriger leicht verletzt. Das teilt die Polizei mit. Demnach war ein 40-Jähriger mit seinem Auto von Groß Denkte kommend unterwegs, als er am Bahnübergang in Wendessen anhalten musste. Ein 82-jähriger Fahrzeugführer hinter ihm bemerkte das zu spät und fuhr auf. Der 62-jährige Beifahrer des stoppenden Autos wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Unbekannte besprühen Anhänger in Wolfenbüttel mit Graffiti

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag die Plane eines Anhängers in der Langen Straße in Wolfenbüttel mit weißer Farbe besprüht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel entgegen unter (05331) 9330.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de