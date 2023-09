Die Gruppe Samba Leao Braunschweig spielte beim Auftakt der Kulturnacht in Wolfenbüttel brasilianische Trommelrhythmen und riss so das Publikum gleich mit. Video: Stephanie Memmert

Wolfenbüttel 150 Mitwirkende an rund 50 Veranstaltungsorten: Gruppen, Chöre, Ensembles - Folk, Blues, Klassik, Lesungen, Theater und Tanz. So war die Kulturnacht in Wolfenbüttel.