Geld gestohlen: Unbekannte brechen in Wolfenbütteler Friseur ein

Unbekannte sind am Wochenende in ein Friseurgeschäft in Wolfenbüttel eingebrochen (Symbolbild).

Unbekannte sind am Wochenende in ein Friseurgeschäft in der Wolfenbütteler Marktstraße eingebrochen. In der Zeit von Freitag, 18.10 Uhr, bis Samstag, 7.50 Uhr, öffneten die Täter gewaltsam ein Fenster und drangen so in das Geschäft ein.

Wie die Polizei Wolfenbüttel mitteilt, entwendeten die Unbekannten vorgefundenes Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei unter (05331) 9330 entgegen.

Einbruch in Hornburger Grundschule

Unbekannte Täter sind ebenfalls zwischen Freitag, 14 Uhr, und Samstag, 15.30 Uhr, in die Clemens-Schule in der Börßumer Straße in Hornburg eingedrungen. Laut Polizei beschädigten sie ein Gerätehaus, ein Zauntor sowie eine Türklingel. Das Schloss, welches an dem Zauntor befestigt war, wurde aufgebrochen und entwendet.

Auch hier nimmt die Polizei Hinweise entgegen unter (05331) 9330 oder (05335) 929660.

Eingeschlagene Heckscheibe in Wolfenbüttel

Am Samstagabend beschädigten in der Straße Hinter der Bahn in Wolfenbüttel gegen 21.35 Uhr Unbekannte die Heckscheibe eines roten Toyota Yaris. Das Auto war auf einem Parkplatz abgestellt, als die Heckscheibe eingeschlagen wurde. Hinweise an die Polizei unter (05331) 9330.

