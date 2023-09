Nach Unfall: 19-jähriger Motorradfahrer in Wolfenbüttel verletzt

In Wolfenbüttel ist es am Freitagnachmittag gegen 16.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 69-jähriger Pkw-Fahrer übersah beim Abbiegen auf ein Grundstück in der Goslarschen Straße ein entgegenkommendes Motorrad.

Wie die Polizei Wolfenbüttel berichtet, wurde bei dem Zusammenstoß ein 19-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Kinder-Notfall-Rucksack aus Rettungswagen in Wolfenbüttel gestohlen

Ebenfalls am Freitagnachmittag hat ein unbekannter Mann einen Kinder-Notfall-Rucksack aus einem Rettungswagen gestohlen. Der Rettungswagen befand sich gegen 15.30 Uhr im Einsatz in der Dr. Heinrich-Jasper-Straße. Während der Patientenversorgung entwendete der Unbekannte den Rucksack, der durch seine auffällige neongelbe Farbe mit roten Reflexstreifen besticht, aus einem Seitenfach des Rettungswagens. Anschließend wollte der Mann zu Fuß fliehen.

Die Einsatzkräfte bemerkten jedoch den Diebstahl, sodass sie den Mann in einiger Entfernung ansprachen. Daraufhin ließ dieser den Rucksack fallen und lief davon. Die Polizei konnte den Mann bisher nicht auffinden und erbittet nun Zeugen, sich bei der Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer (05331) 9330 zu melden.

Parkplatzsuche am Schulwall endet mit Beleidigungen

Gegen 15.45 Uhr eskalierte am Freitag eine Parkplatzsuche in der Straße Schulwall in Wolfenbüttel. Laut Polizeiangaben meldeten Zeugen eine hitzige Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Ein 62-jähriger Mann sowie eine 58-jährige Frau gerieten in Streit um einen Parkplatz im Schulwall.

Die verbale Auseinandersetzung sei eskaliert und die Frau beleidigt worden. Der Streit wurde geschlichtet und ein Strafverfahren aufgrund der Beleidigung eingeleitet.

