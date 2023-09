Faire Woche in Wolfenbüttel hat viel zu bieten

Vom 16. bis zum 29. September wird Wolfenbüttel wieder Teil der deutschlandweiten Fairen Woche sein, einer Initiative, die sich für eine gerechtere und nachhaltigere Welt einsetzt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, werden in der Stadt unter dem diesjährigen Motto „Klimagerechtigkeit“ verschiedene Veranstaltungen angeboten, um für ein Bewusstsein für die drängende Problematik des Klimawandels zu werben.

Die Steuerungsgruppe „Fairtrade-Stadt Wolfenbüttel“ hat in Kooperation mit den Organisatoren der Interkulturellen Woche ein vielfältiges Programm zusammengestellt, das von fairen Snacks über eine Fahrradtour, einem Besuch beim Deutschen Wetterdienst bis hin zu Filmvorführungen reicht. Die Auftaktveranstaltung am Samstag, dem 16. September, wird im Rahmen der Kulturnacht in der St. Trinitatis-Kirche stattfinden. Dort können Besucherinnen und Besucher faire Getränke genießen, während sie sich über die Bedeutung von fairem Handel informieren.

Radtour zum „Kultur-im-Zelt-Nachhaltigkeitsmarkt“

Als weitere Highlights nennt die Verwaltung die Aktion „Was ist der beste Weg in eine klimaneutrale Zukunft?“ mit dem Energiesparmobil am 18. September auf dem Campus der Ostfalia Salzdahlumer Straße 46-48 und die Fahrradtour von Wolfenbüttel zum „Kultur-im-Zelt-Nachhaltigkeitsmarkt“ in Braunschweig/Bürgerpark am Samstag, 23. September, sein. Auch für Kinder bis zwölf Jahren wird etwas geboten: Der SV Halchter veranstaltet am 23. September eine nachhaltige Tischtennis-Mini-Meisterschaft.

Unter dem Motto „Tauschen statt kaufen – nachhaltig handeln macht Spaß!“ findet eine Kleidertauschbörse, organisiert von der Grünen-Jugend, am 24. September statt.

Film über Hintergründe der Textilindustrie

Am Mittwoch, 27. September, wird im Filmpalast Wolfenbüttel der Film „Made in Bangladesh“ gezeigt. Dieser beleuchtet die Hintergründe der Textilindustrie und zeigt auf, wie die Entscheidungen in der globalen Wirtschaft Auswirkungen auf das Klima und die sozialen Gegebenheiten haben können. Die anschließende Diskussion bietet Raum für einen offenen Austausch über die Themen des Films.

Den Abschluss der Fairen Woche in Wolfenbüttel bildet der „Tag des Fairen Kaffees“ am Samstag, den 30. September, im Weltladen. Von 10 bis 13 Uhr können Besucherinnen und Besucher fair gehandelten Kaffee genießen und sich über die Bedeutung fairer Handelspraktiken für Kaffeebauern informieren.

red

