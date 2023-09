Alkoholisierte Autofahrerin flüchtet nach Unfall in Cremlingen

Wolfenbüttel Ein Unfall mit versuchter Fahrerflucht in Cremlingen, ein Einbruch in Weddel und ein Diebstahl in Schladen. Der Blaulicht-Überblick für Wolfenbüttel.

Zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 1 an der Einmündung zur Hauptstraße in Cremlingen, ist es am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr gekommen. Das berichtet die Polizei Wolfenbüttel.

Nach ersten polizeilichen Ermittlungen fuhr eine 67-Jährige mit ihrem Skoda an der Ampelkreuzung einem 56-Jährigen in seinen Volkswagen hinten auf. Der 56-Jährige wollte die Frau daraufhin ansprechen, diese entfernte sich allerdings augenblicklich vom Unfallort in Richtung Ortsmitte Cremlingen. Zwischenzeitlich informierte Polizeibeamte der Polizeistation Cremlingen hätten die 67-Jährige dann, zusammen mit dem Geschädigten, auf einem Supermarktparkplatz in der Hauptstraße in Cremlingen angetroffen. Es stellte sich heraus, dass die Frau erheblich alkoholisiert war. Die Polizisten ordneten eine Blutprobe bei ihr an, beschlagnahmten ihren Führerschein und ihre Fahrzeugschlüssel. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren gegen die Frau ein.

Einbruch in eine Autowerkstatt in Weddel

Derzeit Unbekannte sind nach ersten Erkenntnissen der Polizei Wolfenbüttel in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in eine Autowerkstatt in der Schapener Straße in Weddel eingebrochen. Demnach haben die Täter ein Fenster des dortigen Büros eingeschlagen und das Gebäude nach Diebesgut durchsucht. Was konkret entwendet wurde, werde derzeit noch ermittelt. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Wolfenbüttel unter der (05331) 9330.

Diebstahl eines Wohnmobils in Schladen

Derzeit unbekannte Täter haben Dienstagnacht ein Wohnmobil in der Königsberger Straße in Schladen entwendet. Das berichtet die Polizei Wolfenbüttel.

Nach Polizeiangaben stand das Wohnmobil auf einem dortigen Parkplatz. Es sei ordnungsgemäß geparkt gewesen. Als die Fahrzeughalter am nächsten Tag zu ihrem Wohnmobil gehen wollten, stellten sie fest, dass dies offensichtlich entwendet wurde. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Schladen unter der (05335) 929660 entgegen.

