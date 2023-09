Wolfenbüttel. Der MTV Wolfenbüttel veranstaltet am Sonntag seinen Stadtlauf in der Innenstadt. Es gibt Straßensperrungen. Auch der ÖPNV ist betroffen.

Stadtlauf Wolfenbüttel Stadtlauf in Wolfebüttel: Sperrungen in der City

Der MTV Wolfenbüttel veranstaltet am Sonntag, 17. September, von 8 bis etwa 16.30 Uhr seinen traditionellen Stadtlauf in der Wolfenbütteler Innenstadt. Start und Ziel ist am Schlossplatz. Aufgrund der Teilnehmerzahl wird auch eine Vielzahl von öffentlichen Straßen als Laufstrecke genutzt. Zum Schutz der Läufer ist es daher notwendig, die Innenstadt für die Dauer der Veranstaltung für den Durchgangsverkehr zu sperren, teilt die Stadt Wolfenbüttel mit.



Die Zufahrt zur Innenstadt wird an folgenden Punkten gesperrt:

• Lange Straße vor der Einmündung Harztorwall

• Kreuzung Lindener Straße/Juliusmarkt/Marktstraße in Richtung Marktstraße

• Kreuzung Grüner Platz/Neuer Weg in Richtung Am Herzogtore

• Kreuzung Halchtersche Straße/Goslarsche Straße/Im Kalten Tal Richtung Bahnhofstraße

• Dr.-Heinrich-Jasper-Straße hinter der Einmündung zur Lauenstraße.





Einschränkungen für den ÖPNV:

Für die Dauer der Veranstaltung ist der Bereich Schulwall und Schlossplatz auch für dem ÖPNV voll gesperrt. Daher verkehren die Linien 630 und 794 über eine Umleitungsstrecke. Fahrgäste werden gebeten, von der Haltestelle „Schloßplatz“ und „Schulwall“ auf die Haltestellen „Kornmarkt“ und „Bahnhofstraße“ auszuweichen. Für die Haltestelle „Finanzamt“ wird als Ersatz die Haltestelle „Gebrüder-Welger-Straße“ angeboten. Auch die Linie 790 verkehrt über eine Umleitungsstrecke. Für die Haltestellen „Schloßplatz“ und „Schulwall“ werden hier ebenfalls als Ersatz die Haltestellen „Kornmarkt“ und „Bahnhofstraße“ angefahren. Alle weiteren Haltestellen und Linienverkehre im Innenstadtbereich sind von den Sperrmaßnahmen nicht betroffen.



Einschränkungen von Parkhäusern/Parkplätzen:

Aufgrund der Sperrmaßnahmen sind die Parkhäuser „Rosenwall“ und „Löwentor“ für die Dauer der Veranstaltung nicht anfahrbar. Ebenfalls kommt es innerhalb der Innenstadt zu vereinzelten Haltverboten auf der Laufstrecke. Die Verwaltung bittet die Verkehrsteilnehmer, die Haltverbote zu beachten und die Fahrzeuge rechtzeitig aus den Haltverbotszonen zu entfernen.





Stadtbad, Theater und Kirchen:

Das Stadtbad Okeraue und das Lessingtheater sind nur über die Lange Straße anfahrbar. Kirchbesucher der Neuapostolischen Kirche werden gebeten, ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz „Grüner Platz/Am Okerufer“ abzustellen und die Kirche zu Fuß über die Brücke zwischen dem Friedrich-Ludwig-Jahn-Platz und dem Grünen Platz anzusteuern. Besucher der Landeskirchlichen Gemeinschaft und der Hauptkirche Beatea Mariae Virginis werden gebeten, sich an den Absperrungen zu melden und erhalten dort Infos über die Anfahrmöglichkeiten.

Der Veranstalter hat an den Absperrungen Ordnungspersonal eingesetzt, das im Einvernehmen mit der Stadtverwaltung oder der Polizei weitere Eingriffe in die Verkehrsführung vornehmen kann.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de