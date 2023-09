Wolfenbütteler City-Großbaustelle: Arbeiten laufen auf Hochtouren

Wolfenbüttel Der Kreuzungsbereich Am Alten Tore ist für die Durchfahrt gesperrt, teilt die Stadt mit. Welche Arbeiten stehen gerade an?

Es gibt Neuigkeiten von der Großbaustelle in der Wolfenbütteler Innenstadt rund um die Lange Herzogstraße: Im Bereich Am Alten Tore laufen die Arbeiten trotz spätsommerlicher Hitze auf Hochtouren, teilt die Stadt mit. Die neuen Schächte müssten gesetzt werden, damit im Anschluss, wie angekündigt, der Regenwasserkanal erneuert werden kann.

Der Kreuzungsbereich Am Alten Tore ist für die Durchfahrt gesperrt. Der eine oder andere Passant blicke neugierig in die Baugrube, hat die Stadtverwaltung festgestellt. Ein Bagger hebt jede Menge Sand aus ihr heraus. Im Hintergrund sind schon weitere Sperrgitter aufgestellt, dazwischen soll eine vorübergehende Schlauchleitung oberirdisch verbaut werden, um das anfallende Abwasser für eine Übergangszeit umzupumpen. Der Baufortschritt ist sichtbar, die Vorbereitungen für die nächsten Schritte laufen derweil schon im Baubüro an der Okerstraße, heißt es vonseiten der Verwaltung.

Sanierung der Innenstadt: So geht es weiter

Sobald die Arbeiten im Kreuzungsbereich abgeschlossen sind, geht es ab der Okerstraße mit dem Regenwasserkanal weiter. Dieser liegt näher an den Häusern, daher werden dann auch die Hausanschlüsse gleich mitgemacht. In dieser Woche sollen zudem die Schwerlastplatten geliefert werden, die dann die Begehbarkeit der Schotterflächen verbessern sollen. Der Bereich Am Alten Tore soll nach den derzeit laufenden Arbeiten aber wieder mit einer Betondecke verschlossen werden, teilt die Stadt mit.

Die Lange Herzogstraße wird aktuell im zweiten Bauabschnitt aufwendig saniert. Rund die Krambuden ist bereits alles aufgewertet worden. Im dritten Bauabschnitt dann, der im kommenden Jahr erfolgen soll, wird dann der letzte Teilabschnitt zwischen Okerstraße und Breite Herzogstraße saniert.

