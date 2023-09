Schlägereien bei Stadtfest in Schöppenstedt: Mehrere Verletzte

Hoch her ging‘s beim Stadtfest in Schöppenstedt in der Nacht zum 9. September, wie die Polizei Wolfenbüttel mitteilt. Laut der Beamten gab es gleich zwei Schlägereien, bei denen mehrere Personen verletzt wurden. Zudem leisteten auch noch Personen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Bei zwei Schlägereien zwischen mehreren Personen, so die Mitteilung der Polizei, wurden beim Stadfest in Schöppenstedt insgesamt drei Personen von einem Mann durch das Sprühen mit einem Tier-Abwehr-Spray von einem 34-jährigen Mann verletzt. Bei den Opfern handelt es sich um eine 26 Jahre alte Frau sowie zwei Männer im Alter von 43 und 49 Jahren. Gegen den 34-Jährigen, der im Rahmen der Auseinandersetzung das Spray verwendete, wurde laut Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Stadftest in Schöningen: Unbekannter tritt Mann ins Gesicht – Auseinandersetzung auch in Wolfenbüttel

Ein weiteres Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde zudem auch gegen einen zur Zeit noch unbekannten Täter einmgeleitet, der einen 40-Jährigen ins Gesicht trat. Zudem leistete im Rahmen des Schöppenstedter Stadtfestes ein 23 jahre alter Mann Widerstand gegen zwei Polizeibeamte im Alter von 23 und 27 Jahren, die bei einer Auseinandersetzung eingriffen. gegen den Mann wurde eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Alle festgestellten Beteiligten der Schlägereien waren alkoholisiert.

In Wolfenbüttel gerieten derweil am Abend des 8. September gegen 21.58 Uhr zwei jüngere Personen und ein 17 Jahre alte Jugendlicher auf dem Parkplatz des Jugendzentrums am Harztorwall in einen Streit. Im Rahmen dieses Streits sprühte ein Täter dem 17-Jährigen Reizstoff ins Gesicht und versetzte ihm zusätzlich mehrere Faustschläge. Anschließend konnten beide vor Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtung flüchten. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bisher erfolglos. Hinweise auf die Personen liegen anhand von Aussagen des Opfers und Zeugen vor.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de