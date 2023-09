Nach dem Großbrand im Tedi sind die Wolfenbütteler fassungslos

Wolfenbüttel Am Tag nach dem verheerenden Feuer in der Schweigerstraße in Wolfenbüttel gibt es im Gewerbegebiet kein anderes Thema. Was sagt die Polizei?

Der Tedi-Laden in der Schweigerstraße ist am Freitagnachmittag komplett niedergebrannt. Übriggeblieben ist etwas Herbstdeko.

Ein Teil des Parkplatzes ist am Samstagmorgen wieder freigegeben. Das Flatterband der Feuerwehr entlang der Brandruine gilt als eindeutiges Stoppzeichen. Bis hierhin – und nicht weiter. Vor nicht mal einem Tag, am Freitagnachmittag, ist der Tedi im Wolfenbütteler Gewerbegebiet in der Schweigerstraße komplett abgebrannt. Ein riesiger Berg an Schutt, an Blech und Dämmwolle zeugt davon. Ebenso natürlich wie das große Loch neben dem Bekleidungsgeschäft Takko. Die Grundmauern stehen im Ansatz noch. Ein paar Einkaufskörbe liegen auf dem Platz, ein paar Stände mit Herbstdeko. Mehr ist nicht übrig.

Die Feuerwehrkräfte sind abgerückt, sie hielten nicht nur in einer Stärke von rund 150 Männern und Frauen am Freitagnachmittag über Stunden die Stellung, auch im Anschluss wachten sie über die Brandstelle. Glutnester mussten auch am Abend immer wieder abgelöscht werden. „Die Feuerwehr war sehr schnell da“, berichtet Galina Neiwert. Sie arbeitet im „Matratzen Concord“. Den einstigen Tedi hat man von diesem Geschäft gut im Blick. „Erst kam eine Rauchwolke aus der Tür – und dann immer mehr Rauch“, berichtet sie. Später seien die Flammen „richtig hoch gewesen“.

Über Stunden brannte der Tedi an der Schweigerstraße. Nachdem der Brand gelöscht war, blieben ein Trümmerfeld und eine schwarze Rauchwolke. Foto: Jörg Koglin / FMN

Die Mitarbeiterinnen des Wolfenbütteler Tedi-Ladens verließen das Gebäude schnell, sagt die Angestellte des Matratzen-Ladens. „Ohne Dokumente, ohne alles“, schiebt Neiwert hinterher. Und auch das Matratzen-Geschäft räumte die Ware, die draußen stand, rein und verließ den Laden dann auf Anraten der Feuerwehr, so Neiwert, der der Freitagnachmittag noch immer in den Knochen steckt. Von Explosionen berichtet sie. „Wahrscheinlich waren das die Heliumflaschen, die Feuerzeuge, die man dort kaufen konnte“, mutmaßt sie.

Nach dem Feuer in Wolfenbüttels Gewerbegebiet: Einige Läden bleiben am Tag danach geschlossen

Im benachbarten Bekleidungsgeschäft habe man ebenfalls alle gebeten, den Laden schnell zu verlassen, so Neiwert. „Da haben natürlich auch einige gerade in den Umkleidekabinen etwas anprobiert“, berichtet Neiwert, die am Samstagmorgen wieder im Geschäft steht. Die anderen, die noch näher am Tedi sind beziehungsweise angrenzen, scheinen ihre Geschäfte aber am Tag nach dem Feuer gar nicht zu öffnen.

Der Bär. Er steht auch am Tag nach dem Großfeuer noch am Rande des einstigen Ladens. Foto: Jörg Koglin / FMN

Draußen derweil stehen zahlreiche Menschen am Absperrband. Alleine, mit ihrer Familie. Mit dem Handy in der Hand, um Fotos und Videos zu machen. Väter versuchen ihren kleinen Kindern zu erklären, was hier in Wolfenbüttel passiert ist. „Ja, in dem Laden waren wir vor ein paar Tagen noch“, sagt ein Papa zu seinem Sohn. Der will wissen, ob sich Personen verletzt hätten. „Nein“, kann ihn der Vater beruhigen. „Ist Tedi das Geschäft mit dem Bären?“, möchte unterdessen ein Mädchen wissen. Genau. Der Bär. Der steht als Aufsteller auch noch einsam am Rande des Geschäftes.

Feuer im Tedi: Verpuffungen und Knallgeräusche waren zu hören

Ein älterer Mann hingegen wirkt aufgebracht, immer wieder sagt er: „Ich bin fassungslos. So etwas habe ich noch nie erlebt.“ 77 Jahre ist er jetzt alt, wohnt ganz in der Nähe und sah die Flammen aus dem Gebäude schlagen. „Und ich habe schon viele Brände gesehen“, teilt er mit. Verpuffungen und Knallgeräusche machten es am Freitagnachmittag unmöglich, einen Innenangriff einzuleiten. Nach der erfolgten Durchzündung war eine massive Brandbekämpfung unter Einsatz von mehreren Strahlrohren und Wasserwerfen nur von außen möglich.

Ein riesiger Berg aus Schutt, Blech und Dämmwolle ist zusammengekommen. Foto: Katharina Keller / FMN

Um den enormen Wasserbedarf sicherstellen zu können, wurden die Hydranten der umliegenden Straßen vom Am Södeweg bis zum Fallsteinweg angezapft. Da zu befürchten war, dass die Wasserversorgung nicht ausreichen könnte, entschloss sich die Einsatzleitung darüber hinaus, den Fachzug-Wassertransport der Feuerwehr-Bereitschaft Landkreis Wolfenbüttel-Ost zu alarmieren. Der Fachzug wurde zwischen Ahlum und Wolfenbüttel in Bereitschaft gestellt. „Der Wasserdruck war sehr gering bei uns. Ich vermute mal, dass das auch mit dem Brand zusammenhing“, erklärt der 77-Jährige, der immer wieder ungläubig Richtung Trümmer blickt. „Es ist furchtbar, einfach furchtbar“, sagt er und geht weiter, um Fotos zu machen.

„Ich möchte, dass der Laden wieder aufgebaut wird“, sagt eine Jugendliche indes traurig zu ihrer Mutter. Die interessiert sich eher für die Brandursache und spekuliert. An solchen Spekulationen beteiligt sich die Polizei natürlich nicht. Es würden Brandermittler eingesetzt. „Vor Montag wird das aber, denke ich, nichts“, teilt ein Beamter unserer Redaktion am Samstagmittag mit.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de