In der Lindenhalle Messe „aktiVita“ in Wolfenbüttel widmet sich ganz der Gesundheit

Bereits zum fünften Mal findet am Sonntag, 17. September, von 10 bis 18 Uhr die Gesundheitsmesse „aktiVita“ in Wolfenbüttels Lindenhalle statt. An Gesundheit interessierte Menschen sollten sich diesen Termin unbedingt freihalten, empfiehlt der Veranstalter in einer Ankündigung.

Vielzahl von Beratungs- und Dienstleistungsangeboten

Das Ziel der Messe sei es, die ganze Breite von Möglichkeiten aufzuzeigen, mit denen jeder einen positiven Einfluss auf seine Gesundheit nehmen kann. Mit knapp 50 Ausstellern habe das Messeformat dem Veranstalter zufolge einen neuen, die Lindenhalle gut füllenden Höchststand erreicht.

Das Messeformat soll vom Säugling bis zum Senior, von der Geburt bis zum würdevollen Sterben alle Altersstufen und Generationen ansprechen. Für die Messebesucher gebe es eine Vielzahl an Beratungs– und Dienstleistungsangeboten aus unserer Region, Mitmachaktionen, Produktpräsentationen und Fachvorträgen.

Vom Hörtest bis zur Venenmessung

„Es warten unter anderem Informationen zu gesunder Ernährung und natürlichen Pflege- und Kosmetikprodukten auf die Besucher. Fitness wird einen großen Platz einnehmen genauso wie Wohnen und Pflege im Alter und die Rehabilitation“, heißt es in der Ankündigung. Hörtests, Blutdruck- und Blutzuckermessung, Mikrozirkulation, Beweglichkeits- und Vitaltests, EMS- und Kieser-Training, Venenmessung und Reanimationstraining seien nur einige der vielen Highlights, bei denen sich die Messegäste auch aktiv einbringen und ihren aktuellen „Status“ checken können.

Der Eintrittspreis beträgt 5 Euro pro Person. Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt.

