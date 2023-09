Wolfenbüttel Schwarzer Qualm steigt in Wolfenbüttel aus dem Tedi-Markt auf. Bilder von vor Ort bestätigen nun, dass das Gebäude in Brand steht.

Wolfenbüttel Brand in Schweigerstraße: Wolfenbütteler Tedi weiter in Flammen

Der Tedi-Markt in der Wolfenbütteler Schweigerstraße steht in Flammen. Das bestätigen Bilder von vor Ort. Die Feuerwehr ist aktuell im Einsatz, um dem Feuer Herr zu werden. Auf dem Gelände an der Schweigerstraße sind mehrere Geschäfte dicht an dich gebaut, darunter eine große Edeka-Filiale. Dennoch sind andere Geschäfte bislang wohl nicht betroffen. Das Gelände in einem Gewerbegebiet wird täglich von hunderten Menschen genutzt.

In der Zwischenzeiten wurde nach Angaben der Feuerwehr Vollalarm für die Wehren der Wolfenbütteler Kernstadt ausgelöst, auch Einsatzkräfte aus Braunschweig und Schöppenstedt befinden sich auf dem Weg. Aktuell sind die Ortsfeuerwehren Ahlum, Wendessen, Atzum und Salzdahlum im Einsatz.

Die Polizei vermeldet später, dass es keine Verletzten gibt. Stand 17.20 Uhr ist der Brand immer noch nicht gelöscht.

Weiteres in Kürze.

Von der Brandstelle steigt weiter dichter, schwarzer Rauch auf. Foto: Stephan Querfurth

red

