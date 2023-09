Jägermeister in Wolfenbüttel motiviert zur Blutspende

Gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) hat die Mast-Jägermeister SE eine Blutspendeaktion für ihre Mitarbeitenden organisiert. Über 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nahmen das Angebot an, berichtet das Unternehmen, darunter 40 Erstspendende.

Karsten Harmening (Mitte) mit den ehrenamtlichen Helfern Jonah Czerwinski (links) und Björn Försterling, Vorsitzender des Präsidiums des DRK-Kreisverbandes Wolfenbüttel (rechts). Foto: Mast-Jägermeister SE

Karsten Harmening, Gebietsreferent vom Blutspendedienst Springe, zeigte sich mit der Aktion zufrieden. „Ich freue mich über die Zusammenarbeit des DRK und Jägermeister. Es ist schön zu sehen, dass wir heute so viele Mitarbeitende hier begrüßen dürfen.“ Unter den Blutspendenden war auch Karolin Anderl. „Ich habe vorher in den USA gelebt, wo ich als Deutsche kein Blut spenden durfte. Jetzt, wo ich wieder in Wolfenbüttel bin, ist mir die Spende ein persönliches Anliegen. Mein Vater war aufgrund einer Chemotherapie auf Blutspenden angewiesen.“

Hohe Temperaturen werden für manche zum Problem

Nach Angaben der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung werden in Deutschland circa 15.000 Blutspenden pro Tag für Operationen, die Behandlung chronischer Krankheiten oder die Versorgung von Unfallopfern benötigt. Gerade jetzt im Sommer sei Spenden wichtig. Aufgrund der Urlaubszeit seien viele regelmäßige Spenderinnen und Spender außerorts und gehen deswegen nicht zur Blutspende. Die oft hohen Temperaturen hätten Einfluss auf den Kreislauf, weswegen einige Spendende im Sommer ausfielen. Die kurze Haltbarkeit von Blutspenden führe so in der Sommerzeit zu Engpässen.

In Wolfenbüttel bietet das DRK jeden ersten Donnerstag im Monat eine Gelegenheit zum Blutspenden in der Lindenhalle an. Unter blutspende.de kann ein einfacher Online-Test durchgeführt werden, ob man als Spenderin oder Spender in Frage kommt.

red

