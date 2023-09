Wolfenbüttels Citybaustelle bahnt sich ihren Weg

Es geht voran in der Langen Herzogstraße in Wolfenbüttels Innenstadt: Stück für Stück arbeitet sich die Citybaustelle weiter voran in Richtung Stadtmarkt und Krambuden. Über den Baufortschritt, etwa die Arbeiten am Schmutzwasserkanal von der Okerstraße bis zur Kreuzung Am Alten Tore, berichtet die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

Geschäfte bleiben erreichbar

Darin beantwortet die Stadt auch die Frage, die sich mancher Passant schon gestellt haben mag: Warum werden Baugruben zunächst geschlossen, um sie dann wieder zu öffnen? Im Untergrund, so die Erklärung, lägen im gesamten öffentlichen Raum diverse Kanäle und Leitungen. Alle gleichzeitig zu erneuern oder neu zu verlegen würde die Öffnung der gesamten Straße auf ihrer vollen Breite bedeuten. Da der Straßenquerschnitt in diesem Abschnitt der Langen Herzogstraße sehr schmal ist und die Geschäfte ja weiterhin erreichbar bleiben sollen, werden die Kanäle und Leitungen nacheinander erneuert. Dies führe dazu, dass die Baugrube immer wieder verschlossen und neu geöffnet werden muss, schreibt die Stadt.

Auch schweres Gerät kommt auf der Citybaustelle in der Langen Herzogstraße zum Einsatz. Foto: Stadt Wolfenbüttel

Bleibt die Baugrube länger geschlossen, werde die Oberfläche sogar mit Beton provisorisch zur besseren Begehbarkeit verschlossen, ansonsten lediglich mit einer verdichteten Schotterschicht. Um aber auch hier die Stolpergefahr zu verringern, würden Schwerlastplatten angeschafft, die künftig zum Einsatz kommen sollen.

Weitere Infos zu der Baustelle, die jüngst sogar von Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies besucht wurde, gibt es online unter citybaustelle.de.

