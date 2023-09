Zwei Brände im Wolfenbüttel: Flammen schlagen an Fachwerkhaus

Wolfenbüttel In der Anton-Ulrich-Straße und in der Dr. Heinrich-Jasper-Straße hat es gebrannt. Nach einem Container-Brand schlugen Flammen gegen ein Fachwerkhaus.

In Wolfenbüttel musste die Feuerwehr zwei Feuer zugleich löschen. Hier in der Dr. Heinrich-Jasper-Straße.

Gleich zwei Einsätze haben die Wolfenbütteler Feuerwehr am Montagabend in Atem gehalten: Die Einsatzkräfte wurden zuerst zu einem Brand in die Anton-Ulrich-Straße gerufen. Es hieß, dass Menschenleben in Gefahr seien, nachdem ein Brandmelder Alarm ausgelöst hatte. Als der Löschzug der Feuerwehr Wolfenbüttel am Einsatzort ankam, stellte sich jedoch heraus, dass dies nicht der Fall war. Der Brand konnte schnell gelöscht werden.

Parallel kam es in der Dr. Heinrich-Jasper-Straße Ecke Schleusenstraße zu einem Container-Brand. Teile der Einsatzkräfte des ersten Brandes waren gezwungen, den Einsatzort zu wechseln, um beim zweiten Feuer zu löschen. Der Container brannte in voller Ausdehnung und die Flammen schlugen bereits an die Wand eines angrenzenden Fachwerkhauses.

Die Flammen schlugen gegen ein Fachwerkhaus. Foto: Jörg Koglin

Ortsfeuerwehren Groß Stöckheim und Linden unterstützen

Um ein komplettes Übergreifen der Flammen auf das Fachwerkhaus zu vermeiden, mussten weitere Einsatzkräfte der Feuerwehr Wolfenbüttel anrücken. Auch die Wehren aus Groß Stöckheim und Linden wurden nachalarmiert. So konnte das Feuer vollständig gelöscht werden. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht in dem Haus. Die Brandursache ist zur Stunde noch unklar.

