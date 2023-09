Wolfenbüttel Ein BMW geriet nach einer Reinigung in Brand. Eine Rauchwolke bildete sich über dem Gewerbegebiet an der Ahlumer Straße.

Der BMW eines jungen Mannes ging nach dem Waschen in Flammen auf.

Brand Wolfenbüttel: Auto geht an Waschanlage in Flammen auf

Auf dem Gelände von „Blitzblank“ auf der Ahlumer Straße in Wolfenbüttel ist ein Auto direkt nach einer Wäsche in Flammen aufgegangen. Der Vorfall ereignete sich am Freitagnachmittag gegen 16.45 Uhr. Dem Fahrer gelang es noch den Wagen ins Freie zu schaffen und einige wichtige Sachen aus dem Fahrzeug zu holen, bevor die Flammen den Zugriff auf das Auto unmöglich machten. Viele Bürger beunruhigte die starke Rauchentwicklung über dem Gewerbegebiet im Osten der Stadt.

Die Ortsfeuerwehr Salzdahlum war zuerst vor Ort und übernahm den ersten Löschangriff, bevor sie kurz danach von der Ortsfeuerwehr Wolfenbüttel unterstützt wurde. Die Flammen wurden mit Wasser und Löschschaum bekämpft. Der Wagen brannte vollständig aus und wurde einem Abschleppunternehmen übergeben. Personen kamen nicht zu Schaden. Ein technischer Defekt als Ursache ist nicht auszuschließen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de