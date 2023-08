THG Wolfenbüttel erläuft 1500 Euro für Waisenhaus in Südafrika

Am Theodor-Heuss-Gymnasium (THG) fand auch in diesem Jahr wieder ein Sponsorenlauf zugunsten des Waisenhauses „Inn Safe Hands“ in Gqeberha (früher Port Elizabeth/Südafrika) statt, das regelmäßig von der Schulgemeinschaft unterstützt wird. Den Kindern, denen „Inn Safe Hands“ ein Heim bietet, fehle es oft an alltäglichen Gegenständen und Mobiliar, da die finanziellen Mittel der Einrichtung ausgesprochen knapp bemessen seien, schreibt das THG.

Daher übernahm die Schülersprecherin Nele Marken (13. Jahrgang) im Juni dieses Jahres die Initiative zu einem Spendenlauf. Innerhalb von zwei Zeitstunden absolvierten Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte zahlreiche Runden auf dem Sportplatz der Schule und „erliefen“ dabei einen Spendenbetrag von 1500 Euro, der, wie das THG betont, in vollem Umfang dem Waisenhaus zugutekomme.

