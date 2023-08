Wittmar Zwischen Sonntag und Mittwoch haben Einbrecher in Wittmar zugeschlagen. Ziel der Täter war ein Lager in der Leipziger Straße.

Polizei Wolfenbüttel Unbekannte brechen in Lager in Wittmar ein

Zum Einbruch ist es in der Leipziger Straße in Wittmar gekommen. Das teilt die Polizei mit. Demnach machten sich Unbekannte zwischen Sonntag und Mittwoch an einem Lager in der Leipziger Straße zu schaffen.

Ersten Erkenntnissen zufolge haben die Täter eine Fensterscheibe eingeschlagen und die Räume durchsucht. Dabei entwendeten sie Lagerartikel. Was entwendet wurde und wie hoch der Schaden ist, ermittelt die Polizei noch. Hinweise: (05335) 929660.

red

