„Laden auf Zeit“ in Wolfenbüttel soll fortgesetzt werden

Wolfenbüttel. Das Projekt in der Langen Herzogstraße mit wechselnden Geschäften kam gut an. Hier lesen Sie, woran eine Fortsetzung derzeit noch scheitert.

In der Langen Herzogstraße, mitten in Wolfenbüttels Innenstadt, öffnete der erste „Laden auf Zeit“ seine Türen.

Ende April war es soweit, die Zeit für den „Laden auf Zeit“ in Wolfenbüttels Innenstadt war abgelaufen. Dank des Förderprogramms „Perspektive Innenstadt“ konnte das Konzept zwischen Mai 2022 bis April 2023 angeboten werden. Mehrere Geschäftsideen konnten hier ohne großes finanzielles Risiko für die Inhaber ausprobiert werden, wirft die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung einen Blick zurück.

Es fehlt noch die passende Ladenfläche

Inzwischen ist in den dafür genutzten Geschäftsräumen der Concept-Store „mooi“ mit Wohnaccessoires und Damenmode eingezogen. Dieser war selbst für einige Wochen Mieter im „Laden auf Zeit“. „Wir freuen uns natürlich sehr, dass wir den Leerstand an der Stelle nun sogar mit einer Ausgründung aus dem Laden auf Zeit dauerhaft belebt haben“, freut sich Jonas Münzebrock, der das Projekt betreut hat.

Bereits vor dem 30. April sei man sich in der Stadtverwaltung schnell einig gewesen, das Konzept auch dem Ende der Förderperiode an anderer Stelle weiterführen zu wollen. Allerdings fehle es der Verwaltung zufolge aktuell an einem passenden Geschäft. Dabei sei nicht nur die Lage entscheidend, sondern einige weitere Faktoren. „Wenn sich ein Makler oder Eigentümer bereits mit anderen Interessenten über eine mögliche Anmietung austauscht, ist das betreffende Geschäft für uns erstmal nicht weiter interessant“, so Münzebrock.

Stadt fordert Eigentümer und Makler auf, sich zu melden

Da sich bereits erste Interessenten für den neuen „Laden auf Zeit“ gemeldet hätten, besteht aber weiter Interesse an einer Fortführung. Immobilieneigentümer und Makler können sich unter wirtschaftsfoerderung@wolfenbuettel.de mit einem Leerstand melden, auch weitere Interessenten für die Nutzung des Ladens können über diese Mailadresse Kontakt aufnehmen.

red

