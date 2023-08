Erfolgreiches Treffen des Wolfenbütteler Gründernetzwerks

Eigentlich hatte der Verein Existenz & Zukunft (E&Z) ein „Walk&Talk“ auf einer zweistündigen Wanderung geplant – doch eine Unwetterwarnung machte diese Pläne zunichte. Wie das Gründernetzwerk in einer Pressemitteilung berichtet, machte man schließlich das Beste aus der Situation: Die Veranstaltung wurde nach drinnen verlegt, so dass es im DRK-Solferino am Exer einen intensiven Austausch mit anschließenden Häppchen im Trockenen gab.

„Die Aktion war eine gute Idee und sollte wiederholt werden“, sagte Udo Borgmann später. Der Inhaber von pan acoustics freute sich über ein konstruktives Treffen, bei dem der Mitteilung zufolge vor allem ein aktuelles Thema der Wirtschaft im Vordergrund stand: Der Arbeitskräftemangel und das Problem, die so genannte Generation Z in den Arbeitsmarkt einzuführen.

Das Thema Betriebsklima wird noch unterschätzt

„Das sind ja oftmals junge Leute, denen die richtige Motivation fehlt“, schilderte Borgmann. Teils üppige Erbschaften machten ihnen die Zukunft leichter. „Sie arbeiten nicht mehr für Geld, sondern für Sinnhaftigkeit, und sie achten auf ihre Work-Life-Balance.“ Die Gäste bei E&Z beschlossen, dieses Problem bei einer eigenen Veranstaltung auf die Agenda zu setzen.

Von den ursprünglich 21 angemeldeten Personen waren schließlich zehn dabei – die das Treffen laut E&Z aber sehr ergiebig fanden. „Wir saßen fast drei Stunden zusammen und haben uns intensiv ausgetauscht“, freute sich Andre Kullmann von der Barmer in Wolfenbüttel. Im Grunde habe er den kleinen Kreis sogar genossen: „Auf diese Weise kam jeder mal zu Wort und alle anderen haben zugehört.“ Die Frage, was die Jugend heute wolle, müsse beantwortet werden mit „kein Geld, aber Gesundheit und Familie“. Für ihn gehöre auch das Klima in den Firmen dazu: „Die Wirkung richtiger oder falscher Führung wird in vielen Betrieben noch unterschätzt.“

In diesem Zusammenhang freute sich Michael Schmitz als E&Z-Vorsitzender darüber, dass neben Selbstständigen auch ein IHK-Vertreter im Solferino zugegen war. „Wir haben festgestellt, dass die Arbeit der Kammer für die Nachwuchsgewinnung eigentlich zu spät beginnt – nämlich erst, wenn die Jugend in Praktika und Ausbildung startet.“ Da sei aber Entscheidendes schon gelaufen. „Eigentlich muss die IHK den Kontakt schon in den Schulen suchen.“

Engere Vernetzung angestrebt

Darüber hinaus streben die verhinderten Wanderer künftig eine engere Vernetzung an. „Es waren ja Wirtschaftsförderer aus Stadt und Landkreis Wolfenbüttel da sowie aus dem Landkreis Helmstedt – wir wollen mal sehen, ob wir das in Zukunft nicht besser bündeln können. Vielleicht sogar über die Landkreisgrenzen hinaus denken.“

Jonas Münzebrock, E&Z-Geschäftsführer sowie Organisator des Treffens, freute sich ebenso über die guten Gespräche in entspannter Atmosphäre. „Wir hatten einen guten Mix aus Vertretern der Wirtschaft und öffentlichen Einrichtungen. Auch wenn wir die Wanderung ausfallen lassen mussten, war es doch ein entspannter Nachmittag – beim nächsten Mal hoffen wir auf besseres Wetter.“

red

