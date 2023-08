Beim Eurotreff besuchen 600 junge Chorsänger Wolfenbüttel

Rund 600 Kinder und Jugendliche aus zehn Ländern versammeln sich ab dem 6. September beim Eurotreff in Wolfenbüttel, um gemeinsam zu singen. Das internationale Festival für Kinder- und Jugendchöre findet in diesem Jahr bereits zum 20. Mal statt. Veranstalter ist der Arbeitskreis Musik in der Jugend e.V. (AMJ), der in einer Pressemitteilung über das bevorstehende Festival informiert.

Los geht es am 6. September in der Lindenhalle

Demnach findet am 6. September um 20 Uhr das große Eröffnungskonzert in der Wolfenbütteler Lindenhalle statt, dort geben alle teilnehmenden Chöre je ein Stück aus ihrem eigenen Repertoire zum Besten. Während der darauffolgenden Festivaltage proben die rund 600 Sängerinnen und Sänger in Ateliers mit renommierten Chorleiterinnen und Chorleitern aus dem In- und Ausland und erarbeiten Chorliteratur unterschiedlichster Facetten. Dabei singen je zwei bis vier Chöre aus verschiedenen Ländern gemeinsam in einer Gruppe. Es gibt zwei Ateliers für gemischte Jugendchöre (Leitung: Merzi Rajala, Tristan Meister), zwei Ateliers für Mädchenchöre (Leitung: Carlo Pavese, Birgitte Næslund Madsen) sowie drei Ateliers für Kinderchöre (Leitung: József Nemes, Christiane Fischer, Basilio Astulez). Als Highlight des Festivals präsentieren alle Ateliers ihr erarbeitetes Programm beim großen Abschlusskonzert am 9. September um 19.30 Uhr in der Lindenhalle.

Besuche in Schulen, Kirchen und in der Innenstadt

Wie der AMJ weiter berichtet, finden am 7. und 8. September jeweils um 20 Uhr in Kirchen in Wolfenbüttel und der Region insgesamt neun Begegnungskonzerte statt, in denen die Chöre ein Programm aus ihrem Heimatrepertoire präsentieren. Zusätzlich besuchen sie Schulen in Stadt und Landkreis, erfüllen die Wolfenbütteler Fußgängerzone am Vormittag des 9. September beim traditionellen Straßensingen mit Musik und singen am 10. September abschließend in Gottesdiensten und sozialen Einrichtungen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Am 9. September besuchen die Chöre, wie dieser Mädchenchor aus Polen im Jahr 2019, wieder Wolfenbüttels Innenstadt. Foto: Rainer Sliepen

Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei. Für den Eintritt des Eröffnungs- sowie des Abschlusskonzertes sind aufgrund begrenzter Sitzplätze kostenlose Zählkarten erforderlich – diese sind in der Wolfenbütteler Tourist-Information erhältlich. Weitere Infos zu den Konzerten sind auf der Eurotreff-Website zu finden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de