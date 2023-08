Jugendliche werfen im Kreis Wolfenbüttel Leitpfosten auf Straße

Wolfenbüttel Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Zudem wird in Wolfenbüttel einem Mann eine Verkehrskontrolle zum Verhängnis: Er fährt ohne Fahrerlaubnis.

In Sickte im Landkreis Wolfenbüttel haben am Sonntagmorgen gegen 1.35 Uhr Jugendliche für einen gefährlichen Eingriff in den Sraßenverkehr gesorgt. Wie die Polizei mitteilt, habe eine Zeugin zwei Jugendliche dabei bemerkt, wie diese auf der L631 die Leitpfosten aus der Verankerung rissen und selbige auf die Fahrbahn warfen.

Die Zeugin reagierte und sprach die beiden Jugendlichen an, die sich daraufhin vom Ort des Geschehens entfernten. Nach Angaben der Polizei räumte die Zeugin anschließend die Leitpfosten von der Fahrbahn. Das mutwillige Entfernen von Leitpfosten stelle, so die Polizei weiter, eine Beschädigung von sogenannten Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln dar. Ein entsprechendes Strafverfahren werde nun eingeleitet. Hinweise nehmen die Polizeistation Schöppenstedt unter 05332 / 94654-0 oder das Polizeikommissariat Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0 entgegen.

Geschwindigkeitsmessung in Wolfenbüttel: Polizei erwischt Mann ohne gültige Faherlaubnis

Tags zuvor, also am Samstag, führten Beamtinnen und Beamte der Polizei Wolfenbüttel auf der Adersheimer Straße, K90, eine Geschwindigkeitsmessung durch. Dabei wurde unter anderem auch ein Fahrer kontrolliert, bei dem sich im Rahmen der Kontrolle dann herausstellte, dass dieser ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Selbige war ihm schon im Jahr 2022 entzogen worden. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

